Konser Günleri Bile Yapıyormuş: Gülşen'den Hastalık Boyutuna Gelen Takıntısıyla İlgili Şok Açıklamalar!
Konser Günleri Bile Yapıyormuş: Gülşen'den Hastalık Boyutuna Gelen Takıntısıyla İlgili Şok Açıklamalar!
İbrahim Selim’le Bu Gece programına konuk olan Gülşen yaptığı açıklamalarla adından bahsettirdi. Favori albümünden tutun da temizlik takıntısına kadar birçok konu hakkında konuşan şarkıcının açıklamaları sosyal medya gündemine oturdu.
Sahnede bambaşka biri olarak izlediğimiz Gülşen daha önce yaptığı 'Temizlik hastasıyım' açıklamalarına açıklık getirdi! Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Geçtiğimiz sene adından en çok bahsettiren şarkıcılardan biri olan ve sahneleriyle her seferinde ortalığı yıkıp geçen Gülşen pop müziğin en sevilen isimlerinden biri.
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Fiziği ve sahne kıyafetlerinde her seferinde gündeme oturmayı başaran ve beğeni yağmurlarına tutulan isim şu aralar ise magazin manşetlerine zaman zaman hakkında yapılan açıklamalarla düşüyor.
İbrahim Selim’le Bu Gece programının bu haftaki konuğu olan Gülşen yine manşetlere yerleşecek açıklamalarda bulundu! Daha önce yaptığı "Temizlik hastasıyım" açıklaması sorulan Gülşen ne demiş gelin birlikte bakalım...
“Ben evimi kendim temizliyorum. Bir temizlikçim yok. Hiç olmadı yani.” şeklinde konuşan isim konserlerinden önce bile evini silip öyle çıktığını itiraf etti!
”Evden çıkmadan bir su evi silip öyle çıkıyorum!” sözlerine karşılık İbrahim Selim'in “Güvenmediğin için mi? Senin kadar iyi temizleyemeyeceğini düşündüğün için mi?” sorusuna ise şarkıcıdan "Kimsenin yaptığını beğenemiyorum" cevabı geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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