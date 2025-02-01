Konser Günleri Bile Yapıyormuş: Gülşen'den Hastalık Boyutuna Gelen Takıntısıyla İlgili Şok Açıklamalar!

İbrahim Selim’le Bu Gece programına konuk olan Gülşen yaptığı açıklamalarla adından bahsettirdi. Favori albümünden tutun da temizlik takıntısına kadar birçok konu hakkında konuşan şarkıcının açıklamaları sosyal medya gündemine oturdu.

Sahnede bambaşka biri olarak izlediğimiz Gülşen daha önce yaptığı 'Temizlik hastasıyım' açıklamalarına açıklık getirdi! Gelin detaylara birlikte bakalım...