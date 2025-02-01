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Konser Günleri Bile Yapıyormuş: Gülşen'den Hastalık Boyutuna Gelen Takıntısıyla İlgili Şok Açıklamalar!

Konser Günleri Bile Yapıyormuş: Gülşen'den Hastalık Boyutuna Gelen Takıntısıyla İlgili Şok Açıklamalar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.02.2025 - 10:39

İbrahim Selim’le Bu Gece programına konuk olan Gülşen yaptığı açıklamalarla adından bahsettirdi. Favori albümünden tutun da temizlik takıntısına kadar birçok konu hakkında konuşan şarkıcının açıklamaları sosyal medya gündemine oturdu.

Sahnede bambaşka biri olarak izlediğimiz Gülşen daha önce yaptığı 'Temizlik hastasıyım' açıklamalarına açıklık getirdi! Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Geçtiğimiz sene adından en çok bahsettiren şarkıcılardan biri olan ve sahneleriyle her seferinde ortalığı yıkıp geçen Gülşen pop müziğin en sevilen isimlerinden biri.

Geçtiğimiz sene adından en çok bahsettiren şarkıcılardan biri olan ve sahneleriyle her seferinde ortalığı yıkıp geçen Gülşen pop müziğin en sevilen isimlerinden biri.

Fiziği ve sahne kıyafetlerinde her seferinde gündeme oturmayı başaran ve beğeni yağmurlarına tutulan isim şu aralar ise magazin manşetlerine zaman zaman hakkında yapılan açıklamalarla düşüyor.

Fiziği ve sahne kıyafetlerinde her seferinde gündeme oturmayı başaran ve beğeni yağmurlarına tutulan isim şu aralar ise magazin manşetlerine zaman zaman hakkında yapılan açıklamalarla düşüyor.

Kendisini geçtiğimiz aylarda İbrahim Kutluay'ın yaptığı "şarkı" itirafıyla da manşetlerde görmüştük:

İbrahim Selim’le Bu Gece programının bu haftaki konuğu olan Gülşen yine manşetlere yerleşecek açıklamalarda bulundu! Daha önce yaptığı "Temizlik hastasıyım" açıklaması sorulan Gülşen ne demiş gelin birlikte bakalım...

İbrahim Selim’le Bu Gece programının bu haftaki konuğu olan Gülşen yine manşetlere yerleşecek açıklamalarda bulundu! Daha önce yaptığı "Temizlik hastasıyım" açıklaması sorulan Gülşen ne demiş gelin birlikte bakalım...

“Ben evimi kendim temizliyorum. Bir temizlikçim yok. Hiç olmadı yani.” şeklinde konuşan isim konserlerinden önce bile evini silip öyle çıktığını itiraf etti!

“Ben evimi kendim temizliyorum. Bir temizlikçim yok. Hiç olmadı yani.” şeklinde konuşan isim konserlerinden önce bile evini silip öyle çıktığını itiraf etti!

”Evden çıkmadan bir su evi silip öyle çıkıyorum!” sözlerine karşılık İbrahim Selim'in “Güvenmediğin için mi? Senin kadar iyi temizleyemeyeceğini düşündüğün için mi?” sorusuna ise şarkıcıdan "Kimsenin yaptığını beğenemiyorum" cevabı geldi.

”Evden çıkmadan bir su evi silip öyle çıkıyorum!” sözlerine karşılık İbrahim Selim'in “Güvenmediğin için mi? Senin kadar iyi temizleyemeyeceğini düşündüğün için mi?” sorusuna ise şarkıcıdan "Kimsenin yaptığını beğenemiyorum" cevabı geldi.

“Belki biraz control freak olabilirim. Bu annemden bana geçen bir şey. Temizlik çok önemli bir konuydu. Çok güzel temizlik yapmayı öğrettiği için kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. O yüzden her zaman evi kendim temizliyorum. Evden çıkmadan, son bir su evi silip öyle çıkabiliyorum. En önemli konserimin olduğu günlerde bile… Yerlerde sürünmekten dizlerim mosmor! Bu inandırıcı gelmeyebilir ama gerçekten böyle. Buyrun gelin yan tarafta oturuyorum.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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