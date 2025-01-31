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Bir Zamanlar Rol Arkadaşıydı: Yalan Dünya'nın Zerrin'i Derya Karadaş'tan Ünlü İsim Hakkında Şok İtiraflar!

Bir Zamanlar Rol Arkadaşıydı: Yalan Dünya'nın Zerrin'i Derya Karadaş'tan Ünlü İsim Hakkında Şok İtiraflar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.01.2025 - 23:59

Yalan Dünya'nın Zerrin'i Derya Karadaş, Melikşeh Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. BÜRO isimli programda Yalan Dünya kadrosundaki favorilerini sıralayan Karadaş bir rol arkadaşı hakkında olay itiraflarda bulundu! 

Oyunculuğuyla her türlü karaktere bürünebilen Derya Karadaş'ın Bartu Küçükçağlayan'la ilgili sözleri dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Bir döneme damga vuran Yalan Dünya dizisini ve hafızamıza kazınan karakterlerini mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

Bir döneme damga vuran Yalan Dünya dizisini ve hafızamıza kazınan karakterlerini mutlaka hatırlıyorsunuzdur.

Dizinin ayrılmaz ikilisi Tülay ve Zerrin karakterlerini canlandıran İrem Sak ve Derya Karadaş o zamanlar oyunculuklarını herkeslere kanıtlamış, hatta dizinin ve kadronun favori isimlerinden biri olmuştu.

Dizinin ayrılmaz ikilisi Tülay ve Zerrin karakterlerini canlandıran İrem Sak ve Derya Karadaş o zamanlar oyunculuklarını herkeslere kanıtlamış, hatta dizinin ve kadronun favori isimlerinden biri olmuştu.

2011 senesinde ekranlarda yayınlanan dizinin kadrosu bir hayli kuvvetliydi hatırlarsanız. Rutkay Aziz, Gönül Ülkü, Olgun Şimşek, Beyazıt Öztürk ve daha birçok yıldızın bulunduğu kadro dizinin seyir zevkini de bir o kadar arttırıyordu!

2011 senesinde ekranlarda yayınlanan dizinin kadrosu bir hayli kuvvetliydi hatırlarsanız. Rutkay Aziz, Gönül Ülkü, Olgun Şimşek, Beyazıt Öztürk ve daha birçok yıldızın bulunduğu kadro dizinin seyir zevkini de bir o kadar arttırıyordu!

Dizinin Zerrin'i Derya Karadaş'tan da birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşlarını sıralaması istendi! Yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşeh Altuntaş'ın YouTube'a çektiği BÜRO isimli programa konuk olan yetenekli oyuncu Yalan Dünya kadrosunu sıraladı!

Dizinin Zerrin'i Derya Karadaş'tan da birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşlarını sıralaması istendi! Yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşeh Altuntaş'ın YouTube'a çektiği BÜRO isimli programa konuk olan yetenekli oyuncu Yalan Dünya kadrosunu sıraladı!

En iyi anlaştığı Yalan Dünya set arkadaşını birden altıya kadar sıralayan isim 3. sıraya İrem Sak'ı koyarken 5. sıraya Sarp Apak'ı getirdi. Son sıraya ise Bartu Küçükçağlayan şok itiraflarla yerleşti!

En iyi anlaştığı Yalan Dünya set arkadaşını birden altıya kadar sıralayan isim 3. sıraya İrem Sak'ı koyarken 5. sıraya Sarp Apak'ı getirdi. Son sıraya ise Bartu Küçükçağlayan şok itiraflarla yerleşti!
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"'Ay ne kadar iyi' gibi düşünüp bütün eteğimdeki taşları döküp, mutlu mutlu dertleşiyorum sonra otuzuncu dakikada bir bakıyorum burda bir telefon beni çekiyor." şeklinde Küçükçağlayan'la yaşadıklarını anlatan Derya Karadaş şok eden itiraflarda bulundu.

"'Ay ne kadar iyi' gibi düşünüp bütün eteğimdeki taşları döküp, mutlu mutlu dertleşiyorum sonra otuzuncu dakikada bir bakıyorum burda bir telefon beni çekiyor." şeklinde Küçükçağlayan'la yaşadıklarını anlatan Derya Karadaş şok eden itiraflarda bulundu.

Gelin o anları birlikte izleyelim 👇

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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