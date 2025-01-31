Biri Ünlü Olduğunu Söylesin: Merve Boluğur'un Influencer Rollerine Girip Çektiği Kombin Videosu Dillere Düştü
Biri Ünlü Olduğunu Söylesin: Merve Boluğur'un Influencer Rollerine Girip Çektiği Kombin Videosu Dillere Düştü
Oyunculuk sektörü ve aşk meşk işlerinden elini ayağını çeken Merve Boluğur paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediliyor. Gündeme zaman zaman yaptığı açıklamalarla gelen Boluğur sık sık dillere de düşüyor. İmaj değişikleri olsun, arşivden çıkarttığı fotoğrafları olsun, hafızalara kazınan isim yine gündeme paylaşımıyla düştü. Bir anda influencer kimliğine bürünen Merve Boluğur'un kombin videosu sosyal medya kullanıcılarından nasibini aldı! Ünlü olduğunu unuttuğu söylenen oyuncunun o anlarına yorum yağdı...
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İddialı pozlar ve olay olan paylaşımlar denince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Merve Boluğur gündemden eksik olmuyor bildiğiniz gibi.
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan ismi paylaşımlarıyla ve bir türlü yetişemediğimiz imaj değişiklikleriyle sık sık anar olduk
Altına imza attığı sözleriyle, ikonik video ve fotoğraf paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının kendilerinden ortak bir şeyler bulduğu Merve Boluğur bu sefer de influencer olmaya karar verdi!
Influencer kimliğine bürünen Boluğur kombin videosunu paylaşarak takipçilerine çanta fikri sorunca o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Ünlü ismin "Küçük influencer'ınız geldi" notunu düştüğü o paylaşıma gelin birlikte bakalım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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