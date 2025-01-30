Türkiye'ye Kızı İçin Döndüğünü Söyleyen Saadet Işıl Aksoy'un Asıl Dönüş Sebebi Belli Oldu!
Türkiye'ye Kızı İçin Döndüğünü Söyleyen Saadet Işıl Aksoy'un Asıl Dönüş Sebebi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/11-yi...
Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre, ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 2014'te nikah masasına oturduğu Pamir Kıramer ile evliliğini noktalama kararı aldı. Geçtiğimiz gün gündeme Amerika'dan Türkiye'ye yaptığı ani dönüşle düşen Saadet Işıl Aksoy açıklamasıyla adından bahsettirmişti. Ünlü oyuncu, 'Buraya temelli geldim, ülkemden kopamadım. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum.' şeklinde bir neden sunarken bugün ortaya çıkan haberler kafaları karıştırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Güzelliği ve yer aldığı filmler dışında başarılarıyla da adından bahsettiren Saadet Işıl Aksoy yaptığı evliliğin ardından Amerika'ya taşınarak manşetlere yerleşmişti.
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2014 senesinde Pamir Kıraner'le evlendikten sonra Amerika'da yaşamaya karar veren güzel oyuncuyu 2020 senesinde kucağına aldığı kızı Marisa ile gündemde görmüştük...
Geçtiğimiz gün uzun bir sürenin ardından Türkiye'de magazin muhabirlerine yakalanan isim ülkeye temelli döndüğünü açıklamıştı.
Çocuğunun Türkiye'de büyümesini istediğini söyleyen oyuncu hakkında bugün çıkan haberler ise bu açıklamaların kafaları kurcalamasına neden oldu.
Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre, 11 yıllık evliliklerini Amerika'da sürdüren Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıramer'in boşanacağı haberi manşetlere yerleşti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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