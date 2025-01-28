Sihirli Annem'in Betüş Perisi İnci Türkay Oyunculuğu Bırakıp Londra'ya Yerleşme Nedenini İlk Defa Anlattı!
Sihirli Annem'in Betüş Perisi İnci Türkay Oyunculuğu Bırakıp Londra'ya Yerleşme Nedenini İlk Defa Anlattı!
Bir zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem şimdilerde de popülaritesini korumayı sürdürüyor. Özellikle oyuncu kadrosunun değişimi ile adından bahsettiren Sihirli Annem'in oyuncuları sık sık gündeme oturuyor. O dönemin çocuk oyuncuları evlenme yaşına gelirken dizisinin Betül Perisi'ni canlandıran İnci Türkay da yeni kariyer seçimiyle konuşuluyor. Oyunculuğu bırakma kararı alıp Londra'ya taşınan isim ilk defa kararının ardındaki nedeni açıkladı.
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Yayınlandığı dönem büyük küçük fark etmeksizin herkesin ekranlara kitlenerek takip ettiği Sihirli Annem dizisi 2000'lere damga vuran yapımlardan biri olmuştu.
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İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Metin Serezli, Ebru Karanfilci, Gül Onat ve Defne Jey Foster'ın başrollerinde yer aldığı dizinin adını şimdilerde de özellikle oyuncu kadrosuyla sık sık duyuyoruz.
Şimdilerde evlenme çağına gelen çocuk oyuncuların değişimleri dizinin izleyicilerine zamanın akış hızını sorgulatırken İnci Türkay'ın oyunculuğu bırakması gündem olmuştu.
Sihirli Annem'in Betüş'ü olarak tanınan ve en son 2016 yılında Rengarenk dizisinde oynayan İnci Türkay son haliyle gündem olmasının ardından Londra'da gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.
Yıllara meydan okuyan görünüşüyle adından bahsettiren İnci Türkay ilk defa yurt dışında taşınma nedenini paylaştı.
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2017 senesinde Londra'ya taşınan ismin oğlunun eğitimi için yurt dışına taşındığı iddia edilirken oyuncudan katıldığı programda şok bir itiraf geldi. "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanan isim bu beklenmedik açıklamayla duyanları şoke etti.
Ünlü isim "Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki "tamam zamanı geldi""Çok güzel işler yaptım burada. 99 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki git. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu.Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama, şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım." şeklinde yurt dışında kendine yeni bir hayat kurma nedenini açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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