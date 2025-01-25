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Beynindeki Damarlarda Daralma Olduğunu Söylemişti: Zerrin Özer Vasiyetini Açıkladı!

Beynindeki Damarlarda Daralma Olduğunu Söylemişti: Zerrin Özer Vasiyetini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.01.2025 - 22:42

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Zerrin Özer sektörde adından son olarak 'Basit Numarlar' şarkısıyla bahsettirmişti. 2023 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan isim sevenlerini endişelendirmişti. Adını uzun süredir sağlık sorunlarıyla duyduğumuz Zerrin Özer geçtiğimiz hafta en büyük pişmanlığını anlatmıştı. Duyanları kahreden itiraflarıyla konuşulan usta sanatçı şimdi de vasiyetini açıkladı! Cenazesinde çalmasını istediği şarkıyı söyleyen isim son dileğini anlattı.

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Yıllardır yer aldığı müzik sektöründe adını ve başarısını kitlelere duyuran Zerrin Özer'i birbirinden unutulmaz şarkılarıyla yakından tanıyoruz.

Yıllardır yer aldığı müzik sektöründe adını ve başarısını kitlelere duyuran Zerrin Özer'i birbirinden unutulmaz şarkılarıyla yakından tanıyoruz.

90'lı yıllara damgasını vuran sanatçıyı maalesef son zamanlarda karşı karşıya kaldığı sağlık sorunlarıyla anar olmuştuk.

90'lı yıllara damgasını vuran sanatçıyı maalesef son zamanlarda karşı karşıya kaldığı sağlık sorunlarıyla anar olmuştuk.

Darülaceze’de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören isim son zamanlarda sağlık sorunlarına ilişkin açıklamalarıyla sevenlerini üzüyordu.

Darülaceze’de bulunan fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören isim son zamanlarda sağlık sorunlarına ilişkin açıklamalarıyla sevenlerini üzüyordu.

Uzun sürenin ardından görüntülenen ismin geçtiğimiz sene yürümekte zorlandığı görülmüş kendisi yaptığı açıklamada beyincikte bulunan iki damarında daralma olduğunu dile getirmişti.

Uzun sürenin ardından görüntülenen ismin geçtiğimiz sene yürümekte zorlandığı görülmüş kendisi yaptığı açıklamada beyincikte bulunan iki damarında daralma olduğunu dile getirmişti.

Geçtiğimiz hafta en büyük pişmanlığını anlattığı anlarla duyanları kahreden isim...

Şimdi de Kanal D ekranlarında açıkladığı vasiyetiyle gündeme geldi! Cenazesinde çalınmasını istediği şarkıyı açıklayan Zerrin Özer "Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, 'Little Girl Blue' o çalsın cenazemde." şeklinde konuştu. Ünlü isim, sunucunun şaşkın bakışları karşısında "Cenazemin bir bölümde bu şarkı çalsın" dedi.

Şimdi de Kanal D ekranlarında açıkladığı vasiyetiyle gündeme geldi! Cenazesinde çalınmasını istediği şarkıyı açıklayan Zerrin Özer "Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, 'Little Girl Blue' o çalsın cenazemde." şeklinde konuştu. Ünlü isim, sunucunun şaşkın bakışları karşısında "Cenazemin bir bölümde bu şarkı çalsın" dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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