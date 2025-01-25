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Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybeden Gazeteci Deniz Arman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybeden Gazeteci Deniz Arman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.01.2025 - 21:34

Gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman 24 Ocak Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde adına cenaze töreni düzenlen Deniz Arman bugün son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunun üzerine Beşiktaş atkısı ve bayrağı serilen Arman'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman 64 yaşında hayatını kaybetti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman 64 yaşında hayatını kaybetti.

1997 yılında Star Haber’de haber müdürlüğü yapan ardından da spikerliğe başlayan Deniz Arman 30 yıl boyunca medya sektöründe adını duyurmuş isimlerden biriydi.

1997 yılında Star Haber’de haber müdürlüğü yapan ardından da spikerliğe başlayan Deniz Arman 30 yıl boyunca medya sektöründe adını duyurmuş isimlerden biriydi.

Deniz Arman bugün öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii'nde son yolculuğuna uğrulandı.

Deniz Arman bugün öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii'nde son yolculuğuna uğrulandı.

Kansere yenik düşen Deniz Arman'ın tabutunun üstüne Beşiktaş futbol takımının bayrağı ve atkısı örtüldü.

Kansere yenik düşen Deniz Arman'ın tabutunun üstüne Beşiktaş futbol takımının bayrağı ve atkısı örtüldü.

Arman'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Seda Kalyoncu

Gerçek bir beyfendi daha göçtü gitti bu dünyadan... Bu dünya ona göre değildi, çünki sektöründe bir tek o namuslu kalabilmişti... Artık kına yaksın birileri !