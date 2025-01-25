Vefatı Sanat Camiasını Yasa Boğmuştu: Usta Tiyatrocu Genco Erkal'ın Mezarının Son Hali Sevenlerini Üzdü
Vefatı Sanat Camiasını Yasa Boğmuştu: Usta Tiyatrocu Genco Erkal'ın Mezarının Son Hali Sevenlerini Üzdü
Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/genco-e...
Kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun resmi hesabından paylaşılan Nazım Hikmet şiiri ile vefat haberini öğrendiğimiz Genco Erkal'ın kaybı sanat dünyasını yasa boğmuştu. Tiyatroya olan katkılarıyla gönüllerde taht kuran isim uzun süredir savaştığı kan kanseriyle mücadelesine yenik düşmüştü. 31 Temmuz 2024 tarihinde vefat eden isim 2 Ağustos günü toprağa verilmişti. Oda Tv'nin haberine göre toprağa verileli yaklaşık altı ay olan ismin mezarının son hali görenleri üzdü.
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1959 yılından beri Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışan usta tiyatrocu Genco Erkal'ın vefatı sanat camiasını yasa boğmuştu.
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31 Temmuz 2024 tarihinde br süredir kan kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybeden Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetmiş ve ardında tiyatroya olan unutulmaz katkılarını bırakan isim 2 Ağustos günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anne töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti.
Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarlayan ve ömrüne birçok başarı sığdıran Erkal'ın mezarının görüntüsü görenleri şoke etti.
Oda Tv'nin haberine göre, usta ismin mezarının son hali görenleri üzdü. Vefatının üzerinden aylar geçen Genco Erkal'ın yağmur nedeniyle mezarının toprağının kaydığı iddia edilirken bakımsız görüntü dikkat çekti.
Genco Erkal’ın mezarına sosyal medyadan gelen tepkilere kızı Ayşe Erkal'dan açıklama geldi .T24’e açıklamalarda bulunan Erkal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çalıştıklarını ve usta ismin ölüm yıldönümünde açılacak bir anıt mezar tasarlandığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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