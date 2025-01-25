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Kendisinden 10 Yaş Küçük: Tuba Ünsal'ın Herkeslerden Sır Gibi Sakladığı Yeni Sevgilisi Bakın Kim Çıktı!

Kendisinden 10 Yaş Küçük: Tuba Ünsal'ın Herkeslerden Sır Gibi Sakladığı Yeni Sevgilisi Bakın Kim Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.01.2025 - 20:07

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Tuba Ünsal'ın gönlünü kime kaptırdığı ortaya çıktı. Adını bir süredir aşk hayatındaki çalkantılarla duyduğumuz Tuba Ünsal'ın iş insanı Emir Ulusoy ile aşk yaşadığı öğrenildi. 

Geçtiğimiz yaz başında Hintli milyarder Shirish Saraf ile ayrılan ünlü ismin sır gibi sakladığı sevgilisi kendisinden 10 yaş küçük çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Türkiye'nin beğenilen oyuncularından ve eski modellerinden biri olan Tuba Ünsal, oyunculuğuyla olduğu kadar aşk hayatıyla da konuştuğumuz isimlerden biri.

Türkiye'nin beğenilen oyuncularından ve eski modellerinden biri olan Tuba Ünsal, oyunculuğuyla olduğu kadar aşk hayatıyla da konuştuğumuz isimlerden biri.

Geçtiğimiz yaz başında Hindistan'ın en zengin isimlerinden biri olan Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıkan Ünsal'ı daha önce yaptığı üç evlilikle konuşmuştuk...

Geçtiğimiz yaz başında Hindistan'ın en zengin isimlerinden biri olan Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıkan Ünsal'ı daha önce yaptığı üç evlilikle konuşmuştuk...

Bilen bilir kendisinin Mustafa Sandal'la yaşadığı aşk bambaşkaydı... Öyle ki bu ikili birbirlerinin isimlerini bileklerine dövme yaptırdı, hatta Mustafa Sandal "Pazara kadar değil mezara kadar" şarkısını yazdı bu aşka. Fakat sonuç yine ayrılık oldu.

Bilen bilir kendisinin Mustafa Sandal'la yaşadığı aşk bambaşkaydı... Öyle ki bu ikili birbirlerinin isimlerini bileklerine dövme yaptırdı, hatta Mustafa Sandal "Pazara kadar değil mezara kadar" şarkısını yazdı bu aşka. Fakat sonuç yine ayrılık oldu.

Şimdilerde çalkantılı aşk hayatıyla konuşulmaya davam eden Tuba Ünsal geçtiğimiz günlerde gizemli bir isimle görüntülenmişti. Ardından da Şef Andreas Ottensamer'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Ünsal'ın yanındaki beyefendi merak konusu olmuştu.

Şimdilerde çalkantılı aşk hayatıyla konuşulmaya davam eden Tuba Ünsal geçtiğimiz günlerde gizemli bir isimle görüntülenmişti. Ardından da Şef Andreas Ottensamer'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Ünsal'ın yanındaki beyefendi merak konusu olmuştu.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre o ismin iş insanı olduğu ortaya çıktı! Ünsal'ın kendisinden 10 yaş genç Emir Ulusoy ile aşk yaşadığı öğrenildi!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre o ismin iş insanı olduğu ortaya çıktı! Ünsal'ın kendisinden 10 yaş genç Emir Ulusoy ile aşk yaşadığı öğrenildi!

Sabah'ın haberine göre birkaç ay önce tanışan ikilinin ilişkisinin sağlam adımlarla devam ettiği söylendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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