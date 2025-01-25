İltifatlar Yağdırdı: Arabeskin Kraliçesi Güllü Hayatı Film Olsaydı Bakın Kendisini Kimin Oynamasını İsterdi!
İltifatlar Yağdırdı: Arabeskin Kraliçesi Güllü Hayatı Film Olsaydı Bakın Kendisini Kimin Oynamasını İsterdi!
Son dönemde değişimi ve verdiği kilolarla dikkat çeken Güllü yıllardır arabesk müzik dünyasında ses getiren isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Unutulmaz şarkılarıyla ve sesiyle adından bahsettiren isim geçtiğimiz gün Magazin Burada kameralarına yakalandı. Hayatının film olmasını istediğini söyleyen isim başrolü de Serenay Sarıkaya'nın oynaması istediğini itiraf etti. Sarıkaya'yı övgü yağmurlarına tutan şarkıcı son zamanlarda hakkında çıkan haberlerle ilgili de ünlü oyuncuya destek verdi.
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'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden' şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı Güllü yıllardır müzik camiasındaki bilinirliğini koruyan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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Altına imza attığı unutulmaz şarkılarla arabeskin kraliçesi olarak anılan isim geçtiğimiz gece Magazin Burada muhabirlerine yakalandı.
Şarkılarıyla adını sektöre altın harflerle yazdıran Güllü'ye muhabirlerden "Hayatı film olsaydı kendisini kimin canlandırmasını isterdi?" sorusu yöneltildi.
Hayatının film olmasını ve filmin başrolünde Serenay Sarıkaya’nın rol almasını çok istediğini söyleyen Güllü oyuncuya olan hayranlığını dile getirdi.
Serenay Sarıkaya ile sık sık sosyal medya üzerinden yazıştıklarını itiraf eden şarkıcı ünlü ismi övgü yağmuruna tutarak "Duruşu, asaleti bambaşka. Gizliden Instagram'dan yazışırız” ifadelerini kullandı.
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Şu sıralar Sarıkaya hakkında gündeme gelen iddialar sorulunca öfkelenen Güllü “Sanane, kızıma dokumayın. Serenay benim canımdır. Evlattır” ifadeleriyle oyuncuya destek verdi.
Gelin o anları birlikte izleyelim:
Serenay Sarıkaya daha önce Güllü'nün Sabah Olmadan şarkısını seslendirdiği bu anlarla gündem olmuştu 👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Güllü'nün hayatı film olsa başrole en yakışacak isim Serenay Sarıkaya mı olurdu? Yorumlarda buluşalım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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