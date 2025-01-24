Alina Boz'un Merakla Beklenen Dizisi "Bir Zamanlar İstanbul"un Setinde Talihsiz Kaza!
Alina Boz'un Merakla Beklenen Dizisi "Bir Zamanlar İstanbul"un Setinde Talihsiz Kaza!
90'ların İstanbul'u ve suç dünyasını konu alan Bir Zamanlar İstanbul dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. TRT1'de yayınlanacak dizinin tanıtımı ise dört gün önce yayınlandı ve ünlü kadrosundaki isimler şimdiden izleyicinin diziye olan merakını arttırdı. 2. sayfanın haberine göre, Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin çekimleri devam ederken sette talihsiz bir kaza yaşandı. Oyuncu Didem Balçın Tuzla'da bulunan sette düşerek başından yaralandı. Balçın apar topar hastaneye kaldırıldı.
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Birbirinden yetenekli ve tecrübeli isimleri bir araya getiren TRT1'in yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul" dört gün önce yayınlanan tanıtım filmiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Başrollerinde Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ı izleyeceğimiz dizide Ali ve Seher karakterlerinin İstanbul'un karanlık suç ağına karşı verdiği mücadeleyi takip edeceğiz.
Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yayın tarihi henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen, geçtiğimiz dakikalarda Tuzla'daki setten üzen bir haber geldi.
Didem Balçın'ın da yer aldığı dizide oyuncu çekimler esnasında düşerek başından yaralandı. Ünlü oyuncunun tedavisine hastanede devam ediliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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