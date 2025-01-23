Bolu'daki Otel Yangını Sonrası Güldür Güldür Show'un 5 Yıl Önceki Skeci Gündem Oldu
Bolu'daki Otel Yangını Sonrası Güldür Güldür Show'un 5 Yıl Önceki Skeci Gündem Oldu
Bolu, Kartalkaya'daki otel yangını hepimizi derinden sarsmış durumda. Yangına dair her gün bambaşka detaylar ortaya çıkarken otelde olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirlerin alınmamış olması felaketin bile bile geldiğinin göstergesi oldu. Söz konusu tespitlerin ardından Güldür Güldür Show'un 5 yıl önceki bir skeci sosyal medyada gündeme oturdu.
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Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası günlerdir içimizi parçalıyor. Gece saatlerinde çıkan yangına en yakın itfaiyenin 49 dakika uzaklıkta olması nedeniyle oldukça geç müdahale edilmiş ve 78 kişi hayatını kaybetmişti.
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Söz konusu yangının bu kadar hızlı büyümesinin en büyük nedeni olarak oteldeki ihmalkarlıklara işaret ediliyor.
Oteldeki ihmaller apayrı bir gündem oluştururken Güldür Güldür Show'un 5 yıl önceki bölümünde yayınlanan bir skeç, sosyal medyada viral oldu.
Skeçte ahşap bir otelde çıkan yangında insanların kurtulmak camlardan atladığı ve yangın merdivenin de ahşaptan yapıldığı anlatılıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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