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Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Gerçek Hayattaki Hali

Uzak Şehir'in Fidan'ı İlkay Kayku'nun Gerçek Hayattaki Hali

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.01.2025 - 18:40

Aşiret dizisi özlemimizi bitiren Uzak Şehir kısa sürede reytingleri altüst etti. Mardin'in enfes atmosferinde çekimleri yapılan dizi her hafta övgü dolu yorumlar alırken bu yorumlardan çoğu Fidan Albora'yı canlandıran İlkay Kayku'ya gelmişti. Biz de başarılı oyuncuyu sizler için araştırdık. Bakalım İlkay Kayku gerçek hayatta nasıl görünüyor?

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Kanal D'nin kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'i duymayanınız kalmamıştır.

Kanal D'nin kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'i duymayanınız kalmamıştır.

Her hafta reyting rekorunu yenileyen Uzak Şehir, yayınlandığı akşam resmen özetiyle yarışıyor. Yani kısa sürede rakipsiz oldu diyebiliriz.

Her hafta reyting rekorunu yenileyen Uzak Şehir, yayınlandığı akşam resmen özetiyle yarışıyor. Yani kısa sürede rakipsiz oldu diyebiliriz.

Mardin'in enfes atmosferindeki dizide Fidan ve Sadakat'in çatışmaları seyir zevkini aşırı yükseltirken Fidan Albora karakterini sizler için yakın merceğe aldık.

Mardin'in enfes atmosferindeki dizide Fidan ve Sadakat'in çatışmaları seyir zevkini aşırı yükseltirken Fidan Albora karakterini sizler için yakın merceğe aldık.

Eşi Ecmel'in hapishaneye girmesinden Sadakat'i sorumlu tutan Fidan, bir Albora olsa da Sadakat ve oğullarına hayatı zindan etmek için yemin eden bir karakter.

Eşi Ecmel'in hapishaneye girmesinden Sadakat'i sorumlu tutan Fidan, bir Albora olsa da Sadakat ve oğullarına hayatı zindan etmek için yemin eden bir karakter.

İlkay Kayku'nun canlandırdığı Fidan, Uzak Şehir'in en dikkat çeken karakterlerinin başında gelirken İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki halini sizler için araştırdık.

İlkay Kayku'nun canlandırdığı Fidan, Uzak Şehir'in en dikkat çeken karakterlerinin başında gelirken İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki halini sizler için araştırdık.
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İşte İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali:

İşte İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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