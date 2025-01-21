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Şakir Paşa Ailesi'nden Füreya Koral'ın Torunu Diziye Konuk Oldu, O Sahne Yayınlandı

Şakir Paşa Ailesi'nden Füreya Koral'ın Torunu Diziye Konuk Oldu, O Sahne Yayınlandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.01.2025 - 10:52

NOW'ın büyük umutlarla başlayan dizisi Şakir Paşa Ailesi, sette çıkan yangın sebebiyle bir süredir yayınlanmıyor. Yeni bölümleri için tarih verilen dizinin özel bölümünde ise herkesi duygulandıran bir sahne yayınlandı. Şakir Paşa Ailesi'nin üyelerinden Füreya Koral'ın torunu Serra Şenol Boyvat, diziye konuk oldu. Boyvat, anneannesinin çocukluğuyla aynı sahnede yer aldı.

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NOW'ın ilgiyle izlenen dönem dizisi Şakir Paşa Ailesi, sette çıkan yangın sebebiyle bir süre ekrana ara vermek zorunda kalmıştı.

NOW'ın ilgiyle izlenen dönem dizisi Şakir Paşa Ailesi, sette çıkan yangın sebebiyle bir süre ekrana ara vermek zorunda kalmıştı.

Setin yeniden inşa edilmesiyle beraber dizi ekibi çekimlere tam gaz başlarken Şakir Paşa Ailesi'nden büyük bir sürpriz gelmişti.

Setin yeniden inşa edilmesiyle beraber dizi ekibi çekimlere tam gaz başlarken Şakir Paşa Ailesi'nden büyük bir sürpriz gelmişti.

Şakir Paşa'nın torunu Füreya Koral'ın torunu olan Serra Şenol Boyvat'ın konuk olarak yer alacağını duyuran Şakir Paşa Ailesi, o sahneyi 19 Ocak günü yayınlanan özel bölümde gösterdi.

Şakir Paşa'nın torunu Füreya Koral'ın torunu olan Serra Şenol Boyvat'ın konuk olarak yer alacağını duyuran Şakir Paşa Ailesi, o sahneyi 19 Ocak günü yayınlanan özel bölümde gösterdi.

Anneannesi Füreya Koral'ın çocukluğuyla tanıştığı bir sahnede yer alan Serra Şenol Boyvat'ın o anları kısa sürede gündem oldu.

Anneannesi Füreya Koral'ın çocukluğuyla tanıştığı bir sahnede yer alan Serra Şenol Boyvat'ın o anları kısa sürede gündem oldu.

İşte Şakir Paşa Ailesi'nden Füreya Koral'ın torununun yer aldığı o sahne:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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