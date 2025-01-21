Ahsen Eroğlu'nun Ayrılmasının Ardından Aras Bulut İynemli'den "Deha'da Yeni Dönem" Paylaşımı
Ahsen Eroğlu'nun Ayrılmasının Ardından Aras Bulut İynemli'den "Deha'da Yeni Dönem" Paylaşımı
Show TV'nin iddialı dizisi Deha'da şoke eden bir ayrılık yaşanmış ve başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu kadrodan çıkmıştı. Söz konusu ayrılık izleyiciden büyük tepki alırken Eroğlu'nun partneri Aras Bulut İynemli, dizide yeni bir dönem başladığını belirten paylaşımıyla dikkat çekti. Bazı izleyiciler bu paylaşıma tepki göstermeden geçemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin büyük iddialarla başlayan dizisi Deha, yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun partner olduğu dizide Eroğlu, 16. bölümde diziden ayrılmış ve söz konusu gelişme izleyicileri epey rahatsız etmişti.
İynemli'nin canlandırdığı Devran karakterinin yeni partneri merak konusu olurken İynemli'den beklenmedik bir paylaşım geldi.
Ahsen Eroğlu'nun ayrılığının ardından "Deha'da yeni dönem" paylaşımı yapan İynemli, bazı izleyicilerden tepki aldı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın