Eşiyle 4 Yılda Toplamda 4 Kez Cinsel İlişki Yaşadığını İtiraf Eden Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
Eşiyle 4 Yılda Toplamda 4 Kez Cinsel İlişki Yaşadığını İtiraf Eden Kadın, Esra Ezmeci'ye Dert Yandı
'Yeni Baştan' programıyla Beyaz TV'de ekranlara gelmeye devam eden Esra Ezmeci, bir yandan sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci'ye bu defa eşiyle yalnızca yılda 1 kez birliktelik yaşayan bir kadından soru geldi. Söz konusu durum hakkında fikir soran takipçiye Ezmeci'den yanıt gecikmedi.
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Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, bir yandan sosyal medyadan takipçilerinin sorunlarına çare buluyor.
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Sosyal medya hesabına gelen cinsellik ve kadın-erkek ilişkilerine dair sorulara yanıt veren Ezmeci, bu defa eşiyle cinsellik sıkıntısı yaşayan bir kadının sorununa değindi.
"4 yıllık evliyim. Eşimle toplamda 4 kere birlikte olduk ama hiçbir sorunumuz yok" yazan takipçisinin sorusunu yayınlayan Ezmeci, burada aslında büyük bir sorun olduğunu belirtti.
"Her yıl 1 kere cinsellik sağlıklı bir çift için çok az" yazan Ezmeci, takipçisine tavsiyelerde bulundu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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