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Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor Senem Bir Süre Oyunlarda Yer Alamayacak

Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor Senem Bir Süre Oyunlarda Yer Alamayacak

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.01.2025 - 13:39

Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan Senem, Survivor'ın ilk kazasını geçirdi. SMS değil, güce dayalı bir sezon olduğu için tüm yarışmacılar her an sakatlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Konseyde Senem hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, Senem'in ayağında ciddi bir kesik olduğunu ve bir süre oyunlarda yer alamayacağını belirtti.

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İlk olarak 2023 sezonuna dahil olan Senem, 2 yıl sonra SMS değil, performansıyla finale gitmek için geri dönmüştü.

İlk olarak 2023 sezonuna dahil olan Senem, 2 yıl sonra SMS değil, performansıyla finale gitmek için geri dönmüştü.

Survivor 2025 kadrosuna Asena Demirbağ ile beraber yedeklerden dahil olan Senem, bu sezonun ilk kazasını geçirdi.

Survivor 2025 kadrosuna Asena Demirbağ ile beraber yedeklerden dahil olan Senem, bu sezonun ilk kazasını geçirdi.

Mavi takıma dahil olan Senem hiç de fena olmayan bir performans sergilerken Acun Ilıcalı, Senem hakkında üzücü haberi verdi.

Mavi takıma dahil olan Senem hiç de fena olmayan bir performans sergilerken Acun Ilıcalı, Senem hakkında üzücü haberi verdi.

Ada konseyinde konuşan Ilıcalı, Senem'in yaralandığını ve bir süre oyunlara çıkamayacağını belirtti.

Ada konseyinde konuşan Ilıcalı, Senem'in yaralandığını ve bir süre oyunlara çıkamayacağını belirtti.

'Senem'in ayağında ciddi bir kesik var, şu an hastanede. Bir süre oyunlarda olamayacak.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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