Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor Senem Bir Süre Oyunlarda Yer Alamayacak
Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor Senem Bir Süre Oyunlarda Yer Alamayacak
Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan Senem, Survivor'ın ilk kazasını geçirdi. SMS değil, güce dayalı bir sezon olduğu için tüm yarışmacılar her an sakatlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Konseyde Senem hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, Senem'in ayağında ciddi bir kesik olduğunu ve bir süre oyunlarda yer alamayacağını belirtti.
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İlk olarak 2023 sezonuna dahil olan Senem, 2 yıl sonra SMS değil, performansıyla finale gitmek için geri dönmüştü.
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Survivor 2025 kadrosuna Asena Demirbağ ile beraber yedeklerden dahil olan Senem, bu sezonun ilk kazasını geçirdi.
Mavi takıma dahil olan Senem hiç de fena olmayan bir performans sergilerken Acun Ilıcalı, Senem hakkında üzücü haberi verdi.
Ada konseyinde konuşan Ilıcalı, Senem'in yaralandığını ve bir süre oyunlara çıkamayacağını belirtti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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