Yine Şerbo Yine Bebek! Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım, Ömer'den Hamile Kaldı
Yine Şerbo Yine Bebek! Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım, Ömer'den Hamile Kaldı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde her sezon olduğu gibi yine bebek haberi aldık. İlk sezonda Doğa ve Nilay hamile kalırken ikinci sezonda hamilelik rolünü Alev üstlenmişti. Üçüncü sezonda hamile kalan karakter ise hepimizi şoke etti. Ömer'le henüz barışan Kıvılcım, büyük aşkın meyvesine hamile kaldı!
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine fırtına gibi esti.
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Nilay'ı ölümden döndüğü dizide Firaz'ın Nursema'ya olan karşılıksız aşkı hariç her şey yolunda olurken Kıvılcım ve Ömer'in yeniden depreşen aşkının büyük sürprizi fragmanda verildi.
Geçtiğimiz bölüm barışan Kıvılcım ve Ömer hatırlarsanız ateşli bir gece geçirmişti. Onun meyvesini yeni bölüm fragmanında öğrendik.
Kıvılcım, fragmanda Ömer'den hamile olduğunu öğrenirken böylece Kızılcık Şerbeti'nde gelenek bozulmamış ve her sezon olduğu gibi bu sezonda da bir hamilelik olayı meydana gelmiş oldu.
Bakalım Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri olacağı haberine tepkileri nasıl olacak?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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4.sezonda da Sönmez hamile kalır artık...