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Gerçek İsmi Başkaymış! Survivor Efecan'ın Yürek Burkan Hayat Hikâyesi

Gerçek İsmi Başkaymış! Survivor Efecan'ın Yürek Burkan Hayat Hikâyesi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.01.2025 - 22:10 Son Güncelleme: 17.01.2025 - 22:23

Survivor 2025'e yedeklerden gelen Efecan Dianzenza, yeni bölümde hayat hikayesinden bahsetti. Asıl adının Steven olduğunu belirten Efecan, 3 yaşındayken Türkiye'ye getirildiğini ve 27 yaşındayken babasıyla tanıştığını anlattı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan eski yarışmacılardan Efecan Dianzenza, yarışmada fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan eski yarışmacılardan Efecan Dianzenza, yarışmada fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Aslen İngiltere doğumlu olan Efecan, Survivor'ın yeni bölümünde yürek burkan hayat hikayesini anlattı.

Aslen İngiltere doğumlu olan Efecan, Survivor'ın yeni bölümünde yürek burkan hayat hikayesini anlattı.

Gerçek adının Steven olduğunu belirten Efecan, tabiri caizse 3 yaşındayken Türkiye'ye kaçırıldığını ve isminin değiştirildiğini anlattı.

Gerçek adının Steven olduğunu belirten Efecan, tabiri caizse 3 yaşındayken Türkiye'ye kaçırıldığını ve isminin değiştirildiğini anlattı.

Survivor Efecan ayrıca tüm bunları 27 yaşında babasıyla tanışınca öğrendiğini belirtti.

Survivor Efecan ayrıca tüm bunları 27 yaşında babasıyla tanışınca öğrendiğini belirtti.

İşte Efecan'ın hayat hikayesi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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