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Şoke Eden Gelişme: Deha'nın Başrolü Diziden Ayrılıyor!

Şoke Eden Gelişme: Deha'nın Başrolü Diziden Ayrılıyor!

Show tv Aras Bulut İynemli Deha Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.01.2025 - 20:00 Son Güncelleme: 17.01.2025 - 20:02

Show TV'nin iddialı dizisi Deha'nın kadrosunda şoke eden bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş, Deha dizisinin başrolünün kadrodan ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin son bombası Deha, pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Show TV'nin son bombası Deha, pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Taner Ölmez'in başrolünde yer aldığı dizide şoke eden bir gelişme yaşandı.

Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Taner Ölmez'in başrolünde yer aldığı dizide şoke eden bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Esme karakterine hayat veren ve Aras Bulut İynemli'nin partneri olan Ahsen Eroğlu, diziden ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Esme karakterine hayat veren ve Aras Bulut İynemli'nin partneri olan Ahsen Eroğlu, diziden ayrılıyor.

Eroğlu'nun diziden nasıl bir hikâyeyle ayrılacağı henüz belli olmazken bu hamleyle Devran-İmre ilişkisi öne çıkabilir.

Eroğlu'nun diziden nasıl bir hikâyeyle ayrılacağı henüz belli olmazken bu hamleyle Devran-İmre ilişkisi öne çıkabilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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