Sette Kavga Çıkmıştı: Siyah Kalp Oyuncusu Diziden Ayrıldı!
Sette Kavga Çıkmıştı: Siyah Kalp Oyuncusu Diziden Ayrıldı!
Siyah Kalp setinde yaşananlar bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Bülent Polat, Burak Sergen ve Esra Dermancıoğlu arasında yaşanan tartışmalar yüzünden set durma noktasına gelmişti. Söz konusu olayların ardından beklenmedik bir şey oldu. Birsen Altuntaş, kavgaya karışan oyuncunun diziden ayrıldığını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp setinde yaşananlar uzun süre gündemi meşgul etmişti.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Esra Dermancıoğlu ile Bülent Polat’ın kendi aralarında konuşup gülmesi sonucu Burak Sergen sinirlenmiş ve tartışma çıkmıştı.
Söz konusu olay tam unutuldu derken Birsen Altuntaş bomba bir haber yayınladı.
Altuntaş'ın haberine göre tartışmaların odak noktasındaki Burak Sergen, Siyah Kalp dizisinden ayrıldı.
Sergen'in yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak ekipten ayrılacağı ileri sürülürken söz konusu kavganın bu ayrılığa etkisi olup olmadığı kafa karıştırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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