Beyazıt Öztürk Duyurdu: Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'de Olmaması Kafa Karıştırdı
Beyazıt Öztürk Duyurdu: Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye'de Olmaması Kafa Karıştırdı
Uzun bir aranın ardından TV8 ekranlarına geri dönen O Ses Türkiye'nin yeni sezon çekimlerinden görüntüler sızmaya başladı. Programa izleyici olarak giden bir TikTok kullanıcısı, Beyazıt Öztürk'ün duyurunu paylaştı. Öztürk, O Ses Türkiye'de uzun yıllar yer alan bir ismin bu sezon olmayacağını açıkladı.
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Son sezonu 2022'de yayınlanan O Ses Türkiye, 3 yılın ardından televizyona geri dönüyor.
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Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri koltuğuna oturduğu programın çekimlerinden sızıntılar sosyal medyaya düşmeye başlarken TikTok'ta beklenmedik bir video paylaşıldı.
2018'den beri O Ses Türkiye jürisi olan Beyazıt Öztürk, program çekimlerinde Acun Ilıcalı'nın olmadığını belirtti.
Acun Ilıcalı yerine Saadet Özsırkıntı'nın jürileri takdim ettiği programdaki bu değişiklik kafaları karıştırırken Acun Ilıcalı'nın tamamen mi yoksa bir bölümlük mü gittiğini program yayınlanınca öğreneceğiz.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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