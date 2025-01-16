Survivor'dan Elenen Merve, Giderken Asena'ya Demediğini Bırakmadı
Survivor'dan Elenen Merve, Giderken Asena'ya Demediğini Bırakmadı
Survivor 2025'e yedeklerden girdiği an büyük olay yaratan Asena Demirbağ, eleme düellosuna çıkan Merve'yi benchten epey sinirlendirip kavga çıkarmıştı. Asena'nın kışkırtmaları sonrasında modu düşen Merve, Göksu'ya yenilerek elenen isim olurken giderken 'İçimde kalmasın' diyerek Asena'ya verdi veriştirdi.
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Survivor'da yer aldığı her sezon kaos değil doğrudan kavgaya neden olan Asena Demirbağ, bu sezon da yapacağını yaptı.
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Göksu'yla eleme düellosuna çıkan Merve'ye benchten defalarca "İnşallah atamazsın inşallah elenirsin" diye bağıran Asena, Merve'nin sinirlerini bozdu.
Asena'nın tahrikleri sonrasında dayanamayan Merve, Asena ile arasındaki tartışmayı aniden kavgaya dönüştürdü. Oyunda iyi gitmesine rağmen modu düşen Merve, Göksu'ya 3-5 kaybederek elendi.
Survivor'a veda eden Merve, giderayak "İçimde kalmasın" diyerek Asena'ya veryansın etti ve onu sevmediğini söyledi.
"Çok düştüm ama sonradan toparladım olmadı. Survivor'a doğrucu bir karakter olmuyormuş. Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Burada psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Çok mücadele ettim. Göksu'yu da çok seviyorum. Ama Asena'yı hiç sevmiyorum içimde kalmasın"
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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