Kafaları Karıştırdı! Pelin Akil'den Şaşırtan Yalı Çapkını Paylaşımı
Kafaları Karıştırdı! Pelin Akil'den Şaşırtan Yalı Çapkını Paylaşımı
Yalı Çapkını dizisinin 3. sezonunda Diyar karakterini canlandıran Pelin Akil, karakterinin aldığı yoğun tepkilerin ardından diziden ayrılmıştı. Buna rağmen dizide Ferit ve Seyran aşkına eğilmek yerine bambaşka konular gündem olurken Akil'den beklenmedik bir paylaşım geldi. Yalı Çapkını resmi hesabında yer alan Ferit'in videosunu paylaşan Akil, 'Feritcim Diyar olmadan zor ya' yazarak kafaları karıştırdı.
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Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'na 3. sezonda dahil olan Pelin Akil, Ferit'i iyileştirip kendine getiren Diyar olarak karşımıza çıkmıştı.
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Ferit'le evlenmeye kadar giden bir ilişkileri olmasına rağmen Seyran'ın yeniden ortaya çıkmasıyla ayrılmışlar ve Diyar diziye veda etmişti.
Tabii Yalı Çapkını izleyicisinin Seyran ve Ferit aşkını görmek istemesi ve Diyar'ın diziden çıkması için yapılan baskılar bu süreci hızlandırmıştı.
Diyar'ın diziden ayrılmasına rağmen Yalı Çapkını izleyicisi ağız tadıyla Ferit ve Seyran izleyemezken Ferit'in bir de baldızı Suna'yla ilişkiye başlaması "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtmişti.
Tüm bunların üzerine Pelin Akil'den aylar sonra gelen Yalı Çapkını paylaşımı ise kafaları fena halde karıştırdı.
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Ferit karakterinin Yalı Çapkını resmi hesabında paylaşılan bir videosunu hikaye olarak paylaşan Akil, "Feritcim Diyar olmadan zor ya" yazarak diziye geri dönüp dönmeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.
İşte Pelin Akil'in o paylaşımı:
Peki sizce Pelin Akil burada bir mesaj mı vermek istedi? Yalı Çapkını'na geri dönebilir mi? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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