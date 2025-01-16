Merve mi Göksu mu? Survivor 2025'te Kim Elendi?
Merve mi Göksu mu? Survivor 2025'te Kim Elendi?
Survivor 2025'te yine bir eleme gecesi yaşandı. Kadın yarışmacılar arasında gerçekleşen düelloda Almeda ve Serenay eleme potasına girmekten son anda kurtulmuştu. Merve ve Göksu arasındaki mücadele sona erdi. Peki, Survivor'da kim elendi?
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Survivor 2025'in kadın yarışmacılar arasında geçen yeni düello oyunu dün akşam (15 Ocak) yaşandı.
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Eleme için ismi yazılan Göksu, Merve, Serenay ve Almeda arasında geçen kıyasıya mücadelede kazanan isimler Almeda ve Serenay olmuştu.
Merve ve Göksu arasındaki düello oyununda Göksu, arayı açık ara farkla açtı.
Eleme oyununda bir de Asena'yla tartışma yaşayan Merve Özdemir, Survivor'a veda eden isim oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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