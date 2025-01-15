onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yangın Sebebiyle Set Durmuştu: Şakir Paşa Ailesi'nden Haftalar Sonra Yeni Bölüm Fragmanı Geldi

Yangın Sebebiyle Set Durmuştu: Şakir Paşa Ailesi'nden Haftalar Sonra Yeni Bölüm Fragmanı Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2025 - 23:51

NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin setinde çıkan yangın sebebiyle set durmuş ve dizi yayınlanamamıştı. Setin hızla inşa edilmesinin ardından çekimler başlarken Şakir Paşa Ailesi'nden ilk yeni bölüm fragmanı geldi. Fragmanda Şakir Paşa'nın eşi ve eski sevgilisinin yüzleşmesi yer alırken o anlar dizinin enfes bir geri dönüş yapacağının sinyallerini verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın ilgiyle izlenen Şakir Paşa Ailesi, 3. bölümün ardından sette çıkan büyük yangın sebebiyle yayın durdurmak zorunda kalmıştı.

NOW'ın ilgiyle izlenen Şakir Paşa Ailesi, 3. bölümün ardından sette çıkan büyük yangın sebebiyle yayın durdurmak zorunda kalmıştı.

Setin yeniden inşası hızla tamamlanıp dizi çekimlerine yeniden başlanırken Şakir Paşa Ailesi'nden ilk yeni bölüm fragmanı geldi.

Setin yeniden inşası hızla tamamlanıp dizi çekimlerine yeniden başlanırken Şakir Paşa Ailesi'nden ilk yeni bölüm fragmanı geldi.

Vahide Perçin ve Meryem Uzerli'nin yer aldığı fragmanda Şakir Paşa'nın eşi ve eski sevgilisinin yüzleşmesi gösterildi. Söz konusu fragman şimdiden heyecan yarattı.

Vahide Perçin ve Meryem Uzerli'nin yer aldığı fragmanda Şakir Paşa'nın eşi ve eski sevgilisinin yüzleşmesi gösterildi. Söz konusu fragman şimdiden heyecan yarattı.

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizi henüz yayın tarihini açıklamadı. Fragman da burada:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın