Yangın Sebebiyle Set Durmuştu: Şakir Paşa Ailesi'nden Haftalar Sonra Yeni Bölüm Fragmanı Geldi
Yangın Sebebiyle Set Durmuştu: Şakir Paşa Ailesi'nden Haftalar Sonra Yeni Bölüm Fragmanı Geldi
NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nin setinde çıkan yangın sebebiyle set durmuş ve dizi yayınlanamamıştı. Setin hızla inşa edilmesinin ardından çekimler başlarken Şakir Paşa Ailesi'nden ilk yeni bölüm fragmanı geldi. Fragmanda Şakir Paşa'nın eşi ve eski sevgilisinin yüzleşmesi yer alırken o anlar dizinin enfes bir geri dönüş yapacağının sinyallerini verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın ilgiyle izlenen Şakir Paşa Ailesi, 3. bölümün ardından sette çıkan büyük yangın sebebiyle yayın durdurmak zorunda kalmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Setin yeniden inşası hızla tamamlanıp dizi çekimlerine yeniden başlanırken Şakir Paşa Ailesi'nden ilk yeni bölüm fragmanı geldi.
Vahide Perçin ve Meryem Uzerli'nin yer aldığı fragmanda Şakir Paşa'nın eşi ve eski sevgilisinin yüzleşmesi gösterildi. Söz konusu fragman şimdiden heyecan yarattı.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizi henüz yayın tarihini açıklamadı. Fragman da burada:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın