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O Ses Türkiye'nin Yeni Jürisi Melike Şahin'den İlk Görüntüler Geldi

O Ses Türkiye'nin Yeni Jürisi Melike Şahin'den İlk Görüntüler Geldi

O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2025 - 23:07

Yıllar sonra TV8 ekranlarına geri dönen O Ses Türkiye'nin sürpriz jürisi Melike Şahin olmuştu. Şahin, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a eşlik edecek. Çekimleri başlayan O Ses Türkiye'ye giden izleyiciler Melike Şahin'in ilk görüntülerini paylaştı.

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Acun Ilıcalı'nın efsaneleşen programı O Ses Türkiye, yıllar sonra yeniden yayınlanacak!

Acun Ilıcalı'nın efsaneleşen programı O Ses Türkiye, yıllar sonra yeniden yayınlanacak!

Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yer alacağı jürideki sürpriz isim Melike Şahin olarak açıklanmış ve bu haber büyük heyecan yaratmıştı.

Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un yer alacağı jürideki sürpriz isim Melike Şahin olarak açıklanmış ve bu haber büyük heyecan yaratmıştı.

Melike Şahin'in O Ses Türkiye'deki jüri performansı şimdiden merak konusu olurken çekimlerine başlanan programa giden seyirciler görüntü sızdırmaya başladı.

Melike Şahin'in O Ses Türkiye'deki jüri performansı şimdiden merak konusu olurken çekimlerine başlanan programa giden seyirciler görüntü sızdırmaya başladı.

Melike Şahin'in sahnede şarkı söylediği anları sizler için paylaşıyoruz!

Melike Şahin'in sahnede şarkı söylediği anları sizler için paylaşıyoruz!

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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