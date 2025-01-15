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10 Ay Cezaevinde Kalmıştı: Bahar Candan, İşte Benim Stilim'le Ekranlara Döneceğini Açıkladı

10 Ay Cezaevinde Kalmıştı: Bahar Candan, İşte Benim Stilim'le Ekranlara Döneceğini Açıkladı

Bahar Candan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2025 - 20:51

“Suç gelirlerini aklama” iddiasıyla gözaltına alınan ve 10 ay cezaevinde kalıp serbest bırakılan Bahar Candan, Magazin Burada kameralarına konuştu. Televizyona geri döndüğünü açıklayan Candan, TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan İşte Benim Stilim'de yer alacağını duyurdu.

KAYNAK: Magazin Burada

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Bahar Candan, ablası Nihal Candan'la dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'la dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Ablası Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliyesinin ardından Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapsi istenen davası görülmüş ve Bahar Candan'ın da tahliyesine karar verilmişti.

Ablası Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle tahliyesinin ardından Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapsi istenen davası görülmüş ve Bahar Candan'ın da tahliyesine karar verilmişti.

10 ay cezaevinde kaldıktan sonra Magazin Burada kameralarına röportaj veren Bahar Candan, büyük bombayı patlattı.

10 ay cezaevinde kaldıktan sonra Magazin Burada kameralarına röportaj veren Bahar Candan, büyük bombayı patlattı.

TV8'de tekrardan yayınlanmaya başlayacak olan İşte Benim Stilim programında yer alacağını duyuran Bahar Candan, cezaevinden televizyona jet hızında bir geri dönüş yapacak.

TV8'de tekrardan yayınlanmaya başlayacak olan İşte Benim Stilim programında yer alacağını duyuran Bahar Candan, cezaevinden televizyona jet hızında bir geri dönüş yapacak.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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