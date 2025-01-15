Kızılcık Şerbeti Setine Giden Seyirci, Nilay'ın Ölmediğini Öğrendi!
Kızılcık Şerbeti Setine Giden Seyirci, Nilay'ın Ölmediğini Öğrendi!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ağır yaralı olan Nilay karakterinin ölüm haberiyle tüm seyirciler sarsılmıştı. Annesi Sevtap'ın Nilay'ın öldüğünü belirtmesine rağmen kafalarda hala soru işaretleri varken bir seyirci konuyu kökünden çözdü. Kızılcık Şerbeti setine giden seyirci, Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'i bulup ölmediğini herkese duyurdu.
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Şerbo izleyicilerinin haftalardır tek gündemi Nilay karakterinin ölüp ölmediği...
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Görkem'in çıkardığı yangında ağır yaralanan Nilay'ın durumunun kritik olması ve bölüm sonunda annesinin öldüğünü belirtmesi hepimizi şoke etmişti.
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ve Feyza Civelek'in kafa karıştıran paylaşımları derken bir Şerbo izleyicisi iş başa düştü deyip sete gitti.
Kızılcık Şerbeti setinde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'i bulan seyirci, Civelek'e "Hayatta kaldığınız için çok mutluyum" deyip videoya çekti. Civelek ise "Sürpriz olsun bakalım ne olacak?" dedi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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