Survivor'ın Yeni Kaos Kraliçesi Almeda Baylan'ı Yakın Merceğe Aldık
Survivor'ın Yeni Kaos Kraliçesi Almeda Baylan'ı Yakın Merceğe Aldık
Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarının başında kesinlikle Almeda yer alıyor. Yedeklerden gelen Almeda öncesinde diskalifiye olsa da sonra oyuna geri dönmeyi başardı. Her bölüm karşı takıma sataşmaktan geri durmayan Almeda Baylan'ı sizler için araştırdık. İşte Survivor Almeda hakkında merak edilenler...
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Survivor 2025'te gözler Nagihan'ı arasa da onu hiç aratmayan bir isim kadroya dahil oldu. O isim ise Almeda!
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Yarışmaya yedeklerden dahil olan Almeda Baylan, henüz yedek kadrosundayken ortalığı karıştırıp diskalifiye olmuştu. Yani kadroda yer almadan diskalifiye olan ilk isim diyebiliriz kendisi için.
Yedeklerden çıkarılsa da birkaç gün sonra geri dönen Almeda, rakiplerini tek tek eleyerek ana kadroya girmeye hak kazandı. Fakat kendisi yine rahat duramadı.
Hırsıyla girdiği her oyunda iyi sonuçlar elde eden Almeda, oyuna çıkmadığı zamanlarda da rakip takımı izleyip zayıf noktalarından vuruyor. Kazanmak için her yolu denemekten çekinmeyen Almeda, bizler kadar izleyicinin de dikkatini çekti. Biz de kendisini yakın merceğe aldık!
Osmaniye'de dünyaya gelen Almeda Baylan, yüzme sporlarıyla ilgileniyor. Survivor'a hızlı bir giriş yapan Almeda hakkında henüz çok bilgi olmasa da kendisinin Instagram pozlarını derledik.
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Almeda aynı zamanda Survivor'a hazırlandığı anların videolarını da sosyal medya hesabından paylaşmış. Onlar da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Maşallah erik gibi.