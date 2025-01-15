onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'ın Yeni Kaos Kraliçesi Almeda Baylan'ı Yakın Merceğe Aldık

Survivor'ın Yeni Kaos Kraliçesi Almeda Baylan'ı Yakın Merceğe Aldık

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.01.2025 - 17:54

Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarının başında kesinlikle Almeda yer alıyor. Yedeklerden gelen Almeda öncesinde diskalifiye olsa da sonra oyuna geri dönmeyi başardı. Her bölüm karşı takıma sataşmaktan geri durmayan Almeda Baylan'ı sizler için araştırdık. İşte Survivor Almeda hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2025'te gözler Nagihan'ı arasa da onu hiç aratmayan bir isim kadroya dahil oldu. O isim ise Almeda!

Survivor 2025'te gözler Nagihan'ı arasa da onu hiç aratmayan bir isim kadroya dahil oldu. O isim ise Almeda!

Yarışmaya yedeklerden dahil olan Almeda Baylan, henüz yedek kadrosundayken ortalığı karıştırıp diskalifiye olmuştu. Yani kadroda yer almadan diskalifiye olan ilk isim diyebiliriz kendisi için.

Yarışmaya yedeklerden dahil olan Almeda Baylan, henüz yedek kadrosundayken ortalığı karıştırıp diskalifiye olmuştu. Yani kadroda yer almadan diskalifiye olan ilk isim diyebiliriz kendisi için.

Acun Ilıcalı, “Almeda çok iyi bir yarışmacıydı, ancak Survivor kuralları herkes için bağlayıcıdır. Kuralları ihlal eden hiçbir yarışmacıyı takımda tutmamız mümkün değil. Survivor disiplin gerektirir ve bu nedenle Almeda'nın yedek kadrodan çıkarılmasına karar verdik.” açıklamasında bulunmuştu.

Yedeklerden çıkarılsa da birkaç gün sonra geri dönen Almeda, rakiplerini tek tek eleyerek ana kadroya girmeye hak kazandı. Fakat kendisi yine rahat duramadı.

Yedeklerden çıkarılsa da birkaç gün sonra geri dönen Almeda, rakiplerini tek tek eleyerek ana kadroya girmeye hak kazandı. Fakat kendisi yine rahat duramadı.

Hırsıyla girdiği her oyunda iyi sonuçlar elde eden Almeda, oyuna çıkmadığı zamanlarda da rakip takımı izleyip zayıf noktalarından vuruyor. Kazanmak için her yolu denemekten çekinmeyen Almeda, bizler kadar izleyicinin de dikkatini çekti. Biz de kendisini yakın merceğe aldık!

Hırsıyla girdiği her oyunda iyi sonuçlar elde eden Almeda, oyuna çıkmadığı zamanlarda da rakip takımı izleyip zayıf noktalarından vuruyor. Kazanmak için her yolu denemekten çekinmeyen Almeda, bizler kadar izleyicinin de dikkatini çekti. Biz de kendisini yakın merceğe aldık!

Osmaniye'de dünyaya gelen Almeda Baylan, yüzme sporlarıyla ilgileniyor. Survivor'a hızlı bir giriş yapan Almeda hakkında henüz çok bilgi olmasa da kendisinin Instagram pozlarını derledik.

Osmaniye'de dünyaya gelen Almeda Baylan, yüzme sporlarıyla ilgileniyor. Survivor'a hızlı bir giriş yapan Almeda hakkında henüz çok bilgi olmasa da kendisinin Instagram pozlarını derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Almeda aynı zamanda Survivor'a hazırlandığı anların videolarını da sosyal medya hesabından paylaşmış. Onlar da burada:

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın