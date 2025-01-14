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"Kendisi Söyledi" Feyza Civelek'le Karşılaşan Seyirci, Nilay'ın Ölüp Ölmediğini Açıkladı

"Kendisi Söyledi" Feyza Civelek'le Karşılaşan Seyirci, Nilay'ın Ölüp Ölmediğini Açıkladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.01.2025 - 09:14

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in çıkardığı yangın sonucu ağır yaralanan Nilay, son bölümde ölmüştü. Fragmana baktığımızda da Nilay'ın ölümü doğrulansa da Şerbo evreninde her şeyin olabileceğinin bilincindeki izleyici bu durumun peşine düştü. Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'i gören seyirci, Civelek'e Nilay'ın ölüp ölmediğini sorup aldıkları cevabı yayınladı.

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Cuma akşamlarına damga vuran dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Nilay karakterine üzülmekten bir hal olduk.

Cuma akşamlarına damga vuran dizi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Nilay karakterine üzülmekten bir hal olduk.

Görkem'in çıkardığı yangında ağır yaralanan Nilay'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu olurken bölüm sonunda vefat ettiği haberinin gelmesiyle Şerbo izleyicileri olarak hüngür hüngür ağladık.

Görkem'in çıkardığı yangında ağır yaralanan Nilay'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu olurken bölüm sonunda vefat ettiği haberinin gelmesiyle Şerbo izleyicileri olarak hüngür hüngür ağladık.

Yeni bölüm fragmanı Nilay'ın öldüğüne dair ipuçları verse de Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in Instagram paylaşımları kafa karıştırdı. Söz konusu gizemi çözmek ise seyirciye düştü.

Yeni bölüm fragmanı Nilay'ın öldüğüne dair ipuçları verse de Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in Instagram paylaşımları kafa karıştırdı. Söz konusu gizemi çözmek ise seyirciye düştü.

Feyza Civelek'le karşılaşan seyirci, Civelek'e "Siz ölmediniz mi?" diye sorduklarını anlattığı bir video paylaştı.

Feyza Civelek'le karşılaşan seyirci, Civelek'e "Siz ölmediniz mi?" diye sorduklarını anlattığı bir video paylaştı.

Videoyu da buraya bırakalım:

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"Kesin bilgi arkadaşlar ölmemiş. Kendisi söyledi. Kimseye söylemeyin' dedi." yazan seyircinin ne kadar doğru söylediğini ise cuma günü öğreneceğiz! Kime inanacağımızı şaşırdığımız bu süreçte sizce Nilay öldü mü yoksa ölmedi mi?

"Kesin bilgi arkadaşlar ölmemiş. Kendisi söyledi. Kimseye söylemeyin' dedi." yazan seyircinin ne kadar doğru söylediğini ise cuma günü öğreneceğiz! Kime inanacağımızı şaşırdığımız bu süreçte sizce Nilay öldü mü yoksa ölmedi mi?

Sizce Nilay öldü mü?

Sizce Nilay öldü mü?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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