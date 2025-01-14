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Şeflik Ne Olacak? MasterChef Şampiyonu Onur, Oyuncu Olmak İstediğini Açıkladı!

Şeflik Ne Olacak? MasterChef Şampiyonu Onur, Oyuncu Olmak İstediğini Açıkladı!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.01.2025 - 08:44

MasterChef Türkiye 2024'ün şampiyonu Onur Üresin, Gel Konuşalım'a konuk oldu. Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sorularını yanıtlayan Üresin, en büyük hayallerinden birinin oyunculuk olduğunu ve dizi-reklam teklifleri beklediğini belirtti. Oyunculukla beraber şeflik mesleğini nasıl yürüteceği ise kafaları karıştırdı. İşte Onur Üresin'in o açıklamaları...

KAYNAK: Gel Konuşalım/TV8

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Aylar süren zorlu mücadelenin ardından MasterChef Türkiye 2024'ün şampiyonu Onur oldu.

Aylar süren zorlu mücadelenin ardından MasterChef Türkiye 2024'ün şampiyonu Onur oldu.

Finalde Kerem'i açık ara farkla yenen Onur, ilk röportajını Gel Konuşalım'da Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'ya verdi.

Finalde Kerem'i açık ara farkla yenen Onur, ilk röportajını Gel Konuşalım'da Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'ya verdi.

Tüm MasterChef yarışmacıları kariyerlerine mekân açıp meslekleri üzerinden devam ederken Onur Üresin'in açıklaması duyanları şaşırttı.

Tüm MasterChef yarışmacıları kariyerlerine mekân açıp meslekleri üzerinden devam ederken Onur Üresin'in açıklaması duyanları şaşırttı.

Ece Erken'in "Onur çok genç, yakışıklı. Dizilerde oynar mı?" sorusu üzerine cevap veren Onur Üresin, "Çok isterim" diyerek oyunculuğun hayali olduğunu dile getirdi.

Ece Erken'in "Onur çok genç, yakışıklı. Dizilerde oynar mı?" sorusu üzerine cevap veren Onur Üresin, "Çok isterim" diyerek oyunculuğun hayali olduğunu dile getirdi.

"İsterim, çok istiyorum. Güzel reklam teklifleri falan geliyor. Hepsini değerlendiriyoruz. Ama o da bir hayalim aslında. Reklamlarda, dizilerde oynamak benim en büyük hayallerimden biri."

"İsterim, çok istiyorum. Güzel reklam teklifleri falan geliyor. Hepsini değerlendiriyoruz. Ama o da bir hayalim aslında. Reklamlarda, dizilerde oynamak benim en büyük hayallerimden biri."

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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