onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Birinci Yine Değişmedi! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Birinci Yine Değişmedi! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Teşkilat Kızılcık Şerbeti Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.01.2025 - 08:12

6-12 Ocak tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni yayın döneminin başlamasıyla yerli diziler yine fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Yeni yayın döneminin başlamasıyla yerli diziler yine fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Bu hafta zirvedeki isim yine değişmedi ve Kızılcık Şerbeti zirvede yer aldı. Şerbo'yu Kızıl Teşkilat, Gönül Dağı gibi diziler takip etti. Ayrıca bu hafta en çok izlenen diziler listesine Sen Ağlama İstanbul dahil oldu.

Bu hafta zirvedeki isim yine değişmedi ve Kızılcık Şerbeti zirvede yer aldı. Şerbo'yu Kızıl Teşkilat, Gönül Dağı gibi diziler takip etti. Ayrıca bu hafta en çok izlenen diziler listesine Sen Ağlama İstanbul dahil oldu.

6-12 Ocak haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

6-12 Ocak haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 10,49 oranıyla Kızılcık Şerbeti olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 6-12 Ocak haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 6-12 Ocak haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Kızılcık Şerbeti - 10,49

2 - Teşkilat - 10,49

3 - Leyla: Hayat...Aşk...Adalet - 8,94

4 - Gönül Dağı - 7,57

5 - Mehmed Fetihler Sultanı - 7,48

6 - Siyah Kalp - 6,16

7 - Sen Ağlama İstanbul - 5,58

8 - Hudutsuz Sevda - 5,58

9 - Sandık Kokusu - 4,68

10 - Arka Sokaklar - 4,68

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın