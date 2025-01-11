Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Ölmesine Seyirciden Gelen Yorumlar
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Ölmesine Seyirciden Gelen Yorumlar
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde dramı iliklerimize kadar hissettik. Görkem'in çıkardığı yangında ağır yaralanan Nilay'ın akıbeti herkes tarafından merak edildi. İsviçre'de tedavi olan Nilay'ın ölüp ölmeyeceği tartışma konusu olurken bölüm sonunda Nilay'ın ölüm haberini aldık. Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonundan beri kadroda olan Nilay'ın ölümüne seyirci hala inanmakta zorlanırken gelen yorumları sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin 3 sezondur ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in çıkardığı yangın kendisinin ve babasının canına mal olurken Nilay ağır yara almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağır yaralı olarak İsviçre'de hastaneye kaldırılan Nilay, bölüm boyunca seyirci karşısına çıkmadı ve dizinin final sahnesinde o acı haber geldi.
Annesi Sevtap, Nilay'ın öldüğü haberini verirken yeni bölüm fragmanında da gördük ki Nilay gerçekten ölmüş.
Nilay karakterinin ölümüne Şerbo izleyicileri hala inanamayıp diğer bölümde bir şekilde yaşayacağını düşünürken son sahneye gelen yorumları sizler için derledik.
İşte Nilay'ın ölümüne gelen yorumlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın