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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Ölmesine Seyirciden Gelen Yorumlar

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Ölmesine Seyirciden Gelen Yorumlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.01.2025 - 12:22

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde dramı iliklerimize kadar hissettik. Görkem'in çıkardığı yangında ağır yaralanan Nilay'ın akıbeti herkes tarafından merak edildi. İsviçre'de tedavi olan Nilay'ın ölüp ölmeyeceği tartışma konusu olurken bölüm sonunda Nilay'ın ölüm haberini aldık. Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonundan beri kadroda olan Nilay'ın ölümüne seyirci hala inanmakta zorlanırken gelen yorumları sizler için derledik.

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Show TV'nin 3 sezondur ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in çıkardığı yangın kendisinin ve babasının canına mal olurken Nilay ağır yara almıştı.

Show TV'nin 3 sezondur ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in çıkardığı yangın kendisinin ve babasının canına mal olurken Nilay ağır yara almıştı.

Ağır yaralı olarak İsviçre'de hastaneye kaldırılan Nilay, bölüm boyunca seyirci karşısına çıkmadı ve dizinin final sahnesinde o acı haber geldi.

Ağır yaralı olarak İsviçre'de hastaneye kaldırılan Nilay, bölüm boyunca seyirci karşısına çıkmadı ve dizinin final sahnesinde o acı haber geldi.

Annesi Sevtap, Nilay'ın öldüğü haberini verirken yeni bölüm fragmanında da gördük ki Nilay gerçekten ölmüş.

Annesi Sevtap, Nilay'ın öldüğü haberini verirken yeni bölüm fragmanında da gördük ki Nilay gerçekten ölmüş.

Nilay karakterinin ölümüne Şerbo izleyicileri hala inanamayıp diğer bölümde bir şekilde yaşayacağını düşünürken son sahneye gelen yorumları sizler için derledik.

Nilay karakterinin ölümüne Şerbo izleyicileri hala inanamayıp diğer bölümde bir şekilde yaşayacağını düşünürken son sahneye gelen yorumları sizler için derledik.

İşte Nilay'ın ölümüne gelen yorumlar:

İşte Nilay'ın ölümüne gelen yorumlar:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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