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Acun mu Çağırdı? Turbo Turabi, Sağlık Sorunları Nedeniyle Exatlon'dan Ayrıldı

Acun mu Çağırdı? Turbo Turabi, Sağlık Sorunları Nedeniyle Exatlon'dan Ayrıldı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.01.2025 - 09:43 Son Güncelleme: 11.01.2025 - 10:02

Exatlon Almanya'da yarışan Turabi Çamkıran'dan beklenmedik bir haber geldi. Turbo Turabi, sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıkladı. Açık ara çok iyi gittiği için şampiyonluğuna kesin gözle bakılan yarışmadan ayrılması herkesi şaşırtırken akıllara Survivor'a gelebilme ihtimali gelmedi değil. İşte detaylar...

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Survivor'a 3 kez katılıp 2 kez şampiyon olan Turbo Turabi, şimdilerde Exatlon Almanya yarışmasında yarışıyordu.

Survivor'a 3 kez katılıp 2 kez şampiyon olan Turbo Turabi, şimdilerde Exatlon Almanya yarışmasında yarışıyordu.

İstatistiklere baktığımızda açık ara önde olan Turabi'nin Exatlon Almanya'nın şampiyonu olacağına kesin gözüyle bakılırken beklenmedik bir şey oldu.

İstatistiklere baktığımızda açık ara önde olan Turabi'nin Exatlon Almanya'nın şampiyonu olacağına kesin gözüyle bakılırken beklenmedik bir şey oldu.

Turabi Çamkıran, sağlık sorunları nedeniyle Exatlon'dan ayrılacağını duyurdu.

Turabi Çamkıran, sağlık sorunları nedeniyle Exatlon'dan ayrılacağını duyurdu.

Sağlık sorunları yaşayan Turabi, büyük Los Angeles yangınında evi ve arabasını kaybettiğini de açıklamıştı.

Sağlık sorunları yaşayan Turabi, büyük Los Angeles yangınında evi ve arabasını kaybettiğini de açıklamıştı.

Turabi'nin yarışmadan çekildiği takım arkadaşlarına duyurulurken akıllara Acun Ilıcalı'nın Turabi'yi Survivor'a çağırma ihtimali geldi.

Turabi'nin yarışmadan çekildiği takım arkadaşlarına duyurulurken akıllara Acun Ilıcalı'nın Turabi'yi Survivor'a çağırma ihtimali geldi.
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Sizce Turabi'nin yarışmadan çekilme nedeni Survivor'a çağırılması olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...

Sizce Turabi'nin yarışmadan çekilme nedeni Survivor'a çağırılması olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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