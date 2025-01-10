İddialar Doğruymuş: Kızılcık Şerbeti'nde Nilay Öldü!
İddialar Doğruymuş: Kızılcık Şerbeti'nde Nilay Öldü!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki yangında kimlerin öldüğü merak yaratmıştı. Nilay'ın ağır yaralı olduğu dizide ölüp ölmeyeceği konusu tartışma yarattı. Bölüm sonunda beklenen haber geldi ve Nilay öldü. Kızılcık Şerbeti seyircisi söz konusu olaya inanamadı.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Görkem'in çıkardığı yangın sonucu ölecek kişiler büyük merak uyandırmıştı.
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Görkem ve babası Resul ölürken Nilay ise ağır yaralıydı.
Yılbaşı arası veren dizide iki haftadır Nilay'ın öleceği iddia edilirken Kızılcık Şerbeti seyircisi bu söylentiye bir türlü inanamamıştı.
Yeni bölümü yayınlanan dizinin final sahnesinde beklenen oldu ve Nilay öldü. Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek böylece diziye veda etmiş oldu.
İşte o sahne:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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