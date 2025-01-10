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Finale Gidemediler: MasterChef'te Üçüncü ve Dördüncü Kim Oldu?

Finale Gidemediler: MasterChef'te Üçüncü ve Dördüncü Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.01.2025 - 00:16

MasterChef Türkiye'de beklenen gün geldi çattı. Büyük finale 1 gün kalan MasterChef'te bir isim ikinci finalist olurken diğer 2 yarışmacı üçüncü ve dördüncü oldu. 

Peki, MasterChef'te üçüncü ve dördüncü kim oldu?

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MasterChef Türkiye'de büyük final için son bir adım kaldı.

MasterChef Türkiye'de büyük final için son bir adım kaldı.

Onur, Semih, Eda ve Kerem arasındaki mücadelede Onur ilk finalist oldu.

Onur, Semih, Eda ve Kerem arasındaki mücadelede Onur ilk finalist oldu.

İkinci finalist için yarışılan gecede dördüncü ve üçüncüler belli oldu.

İkinci finalist için yarışılan gecede dördüncü ve üçüncüler belli oldu.

MasterChef Türkiye'nin dördüncüsü 74,5 puanla Eda oldu.

MasterChef Türkiye'nin dördüncüsü 74,5 puanla Eda oldu.

Üçüncü ise 82 puanla Semih oldu.

Üçüncü ise 82 puanla Semih oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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