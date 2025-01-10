Kızılcık Şerbeti'nden Ölerek Ayrılan Özge Özacar'dan Veda Paylaşımı Geldi
Kızılcık Şerbeti'nden Ölerek Ayrılan Özge Özacar'dan Veda Paylaşımı Geldi
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finali tadında bir bölümle ekrana gelmiş ve yangın sahnesinde bazı oyuncular ölerek diziye veda etmişti. Bunlardan biri de Görkem'i canlandıran Özge Özacar olmuştu. Diziye veda eden Özge Özacar, Instagram hesabından karakteri ve dizi hakkında duygulandıran bir veda paylaşımı yaptı.
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3 sezondur Show TV ekranlarında damga vuran Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yüreğimizi ağzımıza getiren cinstendi.
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Ünal ailesinin psikopat gelini Görkem'in bile isteye yarattığı yangında herkes mahsur kalırken bu sahne sonrasında ölecek isimler de büyük merak yaratmıştı.
Görkem ve babası Resul'ün öleceğinin kesin olduğu sahneyle beraber 2 sezondur Görkem'i canlandıran Özge Özacar diziye veda etti.
Sosyal medya hesabından karakteri Görkem'e ve diziye veda eden Özacar, duygulandıran bir paylaşım yaptı.
İlk günden bugüne zaman ne hızlı geçti sanki 🤍 Görkem’i canlandırmak, hikayesini anlatmak çok büyük bir mutluluktu benim için 🤍 Birlikte çalışmaktan onur duyduğum ustalarım, hocalarım ve de kıymetli oyuncu arkadaşlarım, kamera arkasında inanılmaz emekleri olan yol arkadaşlarım💙Sizleri çoook seviyorum! 💙 Ve de siz değerli seyircilerimiz, her şey için çok teşekkür ederim 😊🤍🙏🏻 @kizilcikserbetitv
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Tüm ekibin kendisine veda ettiği videoyu da buraya bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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