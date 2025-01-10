Dördüncü Jüri Kim? O Ses Türkiye Jürisine Bomba İsim Dahil Oldu!
Dördüncü Jüri Kim? O Ses Türkiye Jürisine Bomba İsim Dahil Oldu!
TV8'de ekranlarına geri dönen O Ses Türkiye'nin jürisini Acun Ilıcalı, Yılbaşı Özel bölümünde duyurmuştu. Gökhan Özoğuz, Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuğuna oturacağı yeni sezondaki son jüri sürpriz olurken büyük bomba patladı. 2. Sayfa'nın haberine göre son dönemin en popüler şarkıcılarından biri O Ses'te jüri olacak.
KAYNAK: 2. Sayfa
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2011-2022 yılları arasında TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin geri döneceğinin müjdesi yılbaşı özel bölümünde duyurulmuştu.
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Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğuna oturacağı yeni sezonda dördüncü jürinin sürpriz olacağı belirtilirken 2. Sayfa son jüriyi açıkladı.
2. Sayfa'nın haberine göre O Ses Türkiye'nin dördüncü jürisi Melike Şahin olacak.
Bakalım Melike Şahin, O Ses Türkiye'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarda buluşalım...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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