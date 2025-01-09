Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulunan 6 Yaşındaki Şirin'in Katilinin Cezası Belli Oldu
Cansız Bedeni Mezarlıkta Bulunan 6 Yaşındaki Şirin'in Katilinin Cezası Belli Oldu
1 Kasım Cuma günü 'Acil kayıp' olarak Müge Anlı'da aranmaya başlanan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Şirin'i öldüren kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün hakim karşısına çıktı. Müge Anlı, canlı yayında cani Mustafa Örün'e verilen cezayı açıkladı.
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1 Kasım günü Müge Anlı'da "acil kayıp" olarak aranmaya başlanan Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu.
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6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Söz konusu olayı programında işleyen Müge Anlı, canlı yayında Mustafa Örün'ün aldığı cezayı açıkladı.
Sanık Mustafa Örün'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Sanığa, 'Cinsel saldırı' suçunda 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise, 21 yıl hapis cezası kararı verildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Şirin'in ailesi de ihmalden ceza almalı, yok öyle doğur dilendir gece yarıları..
Peki kedi gibi dogurup dogurup atanlar?? Sokak koselerinde ciplak ayak dilendirenler? Yazik bu masum cocuklara yazik..