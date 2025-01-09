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Survivor'dan Elenen Barış'a Yunus Emre'den "B*k Yoluna Gittin" Paylaşımı

Survivor'dan Elenen Barış'a Yunus Emre'den "B*k Yoluna Gittin" Paylaşımı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2025 - 11:23

Survivor 2025'in ikinci haftasında elenen isim hepimizi şoke etti. All Star takımında yer alan ve önceki sezonlarda final koltuğuna oturan isimlerden Barış Murat Yağcı, Adilhan'a düelloda yenildi. Barış'ın elenmesine eski Survivor yarışmacısı Yunus Emre sessiz kalamadı. Yunus Emre, Adem'in Barış'ı yazmasına ithafen 'B*k yoluna gittin. Neden yazdı dost bildiklerin' yazdı.

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Survivor 2025'in ikinci eleme düellosu gerçekleşti ve elenen isim Barış Murat Yağcı oldu.

Survivor 2025'in ikinci eleme düellosu gerçekleşti ve elenen isim Barış Murat Yağcı oldu.

Burada bahsetmiştik:

Adilhan'la çıktığı düelloda 5-4 kaybeden Barış Murat Yağcı'nın elenmesi seyirciyi şoke ederken en büyük tepki Adem'e geldi.

Adilhan'la çıktığı düelloda 5-4 kaybeden Barış Murat Yağcı'nın elenmesi seyirciyi şoke ederken en büyük tepki Adem'e geldi.

Önce Barış'ın adını yazarak eleme potasına atan Adem, daha sonra düelloda kazanması için dualar edip (burada şaka yok) arkadaşına destekte bulundu.

Önce Barış'ın adını yazarak eleme potasına atan Adem, daha sonra düelloda kazanması için dualar edip (burada şaka yok) arkadaşına destekte bulundu.

Söz konusu olaya seyirciler gibi sessiz kalamayan eski yarışmacılardan Yunus Emre, Barış'a veda paylaşımı yaptı.

Söz konusu olaya seyirciler gibi sessiz kalamayan eski yarışmacılardan Yunus Emre, Barış'a veda paylaşımı yaptı.

Yunus Emre, Adem'in Barış'ı yazmasına ithafen "B*k yoluna gittin. Neden yazdı dost bildiklerin" yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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