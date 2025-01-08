Acun Ilıcalı'dan Son Bomba: İşte Benim Stilim Geri Dönüyor!
Acun Ilıcalı'dan Son Bomba: İşte Benim Stilim Geri Dönüyor!
Bir döneme damga vuran moda yarışması İşte Benim Stilim final yapmasına rağmen hala hafızalarımızda yer ediniyor. Kemal Doğulu, Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez ve Ivana Sert'in jürisinde yer aldığı program hakkında bomba bir gelişme yaşandı. TV8'de Survivor programı esnasında yayınlanan bir reklamda İşte Benim Stilim'in geri döndüğü duyuruldu. Acun Ilıcalı son bombasını İşte Benim Stilim'i geri getirerek patlatmış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2014-2017 yılları arasında TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim, yayınlandığı döneme damga vuran işlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğuna oturduğu programdan kesitler hala sosyal medyada gündem olurken Acun Ilıcalı'dan beklenmedik bir hamle geldi.
TV8'de Survivor yarışması esnasında verilen reklamda İşte Benim Stilim'in geri döndüğü ve başvuruların başladığı duyuruldu.
Nur Yerlitaş'ın 2020 yılında vefat etmesinin ardından İşte Benim Stilim jürisinin kimlerden oluşacağı şimdiden merak konusu olurken sosyal medya bu haberle yıkıldı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın