Kızıl Goncalar'da Birgül'ün Başörtüsünü Çıkarıp Ateşe Atması Ortalığı Yıktı
Kızıl Goncalar'da Birgül'ün Başörtüsünü Çıkarıp Ateşe Atması Ortalığı Yıktı
NOW'ın 2. sezonuyla ekranlara gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevilen dizinin fragmanında Sadi Hüdayi, 'Kadınlarınızı evde tutacaksınız' emri verince Birgül resmen çıldırdı. Birgül'ün başörtüsünü çıkarıp ateşte yakması ise izleyiciyi şoke etti. Söz konusu sahne izleyicileri resmen ikiye ayırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi, yılbaşı nedeniyle ekran arasına girmişti. Sevilen dizi yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla yürekleri ağıza getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dergahta düzenin değiştiğini gördüğümüz fragmanda Sadi Hüdayi, kadınların evlere kapatılmasını emredince ilk ses Birgül'den çıkıyor.
"Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca bir tek hükümdarlığınıza girmeyi kabul etmiş tebaa görüyorsunuz." diyerek isyan eden Birgül, fragmanda başörtüsünü çıkarıp ateşe atıyor.
Birgül'ün söz konusu hamlesi izleyiciyi ikiye ayırırken fragmana yorum yağdı.
İşte Kızıl Goncalar'ın olay olan fragmanı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte gelen yorumlardan bazıları:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın