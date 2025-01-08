onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'da Birgül'ün Başörtüsünü Çıkarıp Ateşe Atması Ortalığı Yıktı

Kızıl Goncalar'da Birgül'ün Başörtüsünü Çıkarıp Ateşe Atması Ortalığı Yıktı

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2025 - 00:00

NOW'ın 2. sezonuyla ekranlara gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevilen dizinin fragmanında Sadi Hüdayi, 'Kadınlarınızı evde tutacaksınız' emri verince Birgül resmen çıldırdı. Birgül'ün başörtüsünü çıkarıp ateşte yakması ise izleyiciyi şoke etti. Söz konusu sahne izleyicileri resmen ikiye ayırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi, yılbaşı nedeniyle ekran arasına girmişti. Sevilen dizi yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla yürekleri ağıza getirdi.

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi, yılbaşı nedeniyle ekran arasına girmişti. Sevilen dizi yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla yürekleri ağıza getirdi.

Dergahta düzenin değiştiğini gördüğümüz fragmanda Sadi Hüdayi, kadınların evlere kapatılmasını emredince ilk ses Birgül'den çıkıyor.

Dergahta düzenin değiştiğini gördüğümüz fragmanda Sadi Hüdayi, kadınların evlere kapatılmasını emredince ilk ses Birgül'den çıkıyor.

"Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca bir tek hükümdarlığınıza girmeyi kabul etmiş tebaa görüyorsunuz." diyerek isyan eden Birgül, fragmanda başörtüsünü çıkarıp ateşe atıyor.

"Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca bir tek hükümdarlığınıza girmeyi kabul etmiş tebaa görüyorsunuz." diyerek isyan eden Birgül, fragmanda başörtüsünü çıkarıp ateşe atıyor.

Birgül'ün söz konusu hamlesi izleyiciyi ikiye ayırırken fragmana yorum yağdı.

Birgül'ün söz konusu hamlesi izleyiciyi ikiye ayırırken fragmana yorum yağdı.

İşte Kızıl Goncalar'ın olay olan fragmanı:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın