Ferit'e Yeni Düşman: Yalı Çapkını Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Transferi
Ferit'e Yeni Düşman: Yalı Çapkını Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Transferi
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, son bölümündeki enişte-baldız ilişkisiyle epey mide bulandırmıştı. Yeni bölüm fragmanında söz konusu yakınlığın gerçek olduğu ortaya çıktı. Senaryodaki bu hamleler izleyiciyi iyiden iyiye soğuturken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi. Altuntaş, Yalı Çapkını'na yeni bir erkek oyuncunun dahil olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını, son bölümde Suna ve Ferit ilişkisini başlatarak büyük bir çıkmaz yarattı.
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100. bölümde final yapacağı iddia edilen dizinin her bölüm daha da karmaşıklaşması nasıl bir sonla biteceğine dair teorileri çürütürken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.
Altuntaş, Yalı Çapkını'na Korhan ailesi ve Ferit'e düşman olacak belalı bir karakterin dahil olacağını açıkladı.
Söz konusu karakter Abidin'in annesinin oğlu Karan olacak. Diziye dahil olacak Karan karakterini ise Armağan Oğuz canlandıracak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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