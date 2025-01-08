Seyirci Ne Diyor? Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Öleceği İddiasına Yorumlar
Seyirci Ne Diyor? Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın Öleceği İddiasına Yorumlar
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yılbaşı arasına girdiği için hala yayınlanmadı. Sezon finali tadında bir son sahneyle biten dizide ölen kişiler merak edilirken iki kişiyi öğrenmiştik. Görkem ve babası Resul'un öleceği net olurken yayınlanan fragmanda Nilay'ın ağır yaralandığını gördük. Üstelik kulislerde Nilay karakterinin ölerek diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki, seyirci Nilay'ın ölme ihtimaline ne diyor?
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü resmen sezon finali tadındaydı.
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Görkem'in sebep olduğu büyük yangında Görkem ve babası Resul ölenler arasında yer alırken fragmanda bir de öğrendik ki Nilay karakteri ölümün kıyısında.
Kızılcık Şerbeti izleyicileri olarak Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin başına hiçbir şey gelmeyeceği algısı hepimizi ele geçirdiği için fragmanda Nilay'ın durumunun kritik olması ve kulislerde öleceği iddia edilmesi iyice kafaları karıştırdı.
Fragmanda herkesin hayatta olduğu ve yalnızca Nilay'ın yaşam mücadelesi vermesiyle üzerine yoğunlaşacağımız isim belli olurken Nilay'ın ölüp ölmeyeceği konusunda seyirci ne diyor araştırdık. Bakalım seyirci Nilay'ın ölerek diziden ayrılacağını düşünüyor mu?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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