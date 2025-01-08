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Survivor'da Almeda'nın Batuhan'a 'Yürür' Tavırları Eski Yarışmacı Nefise'yi Çileden Çıkardı!

Survivor'da Almeda'nın Batuhan'a 'Yürür' Tavırları Eski Yarışmacı Nefise'yi Çileden Çıkardı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.01.2025 - 16:10

Survivor All Star-Gönüllüler'de dün akşam yarışmaya katılan isim Almeda oldu. Almeda'nın Batuhan Karacakaya'ya olan ilgisi ve sempatik tavırları dikkatlerden kaçmadı. Eski yarışmacı Nefise Karatay da bunları görünce ekran başında kendini tutamadı! Şakacı bir dille Dominik'e gideceğini söyleyen Nefise'nin paylaşımları dikkat çekti.

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Survivor'a bir kez daha katılan Batuhan Karacakaya bu kez performansıyla değil, bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Survivor'a bir kez daha katılan Batuhan Karacakaya bu kez performansıyla değil, bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Yarışmaya dün akşam katılan Almeda'nın Batuhan'a ilgisi kameralara yansıdı.

Bunun üzerine X kullanıcıları Nefise'ye adaya gitmesini söylediler.

Bunun üzerine X kullanıcıları Nefise'ye adaya gitmesini söylediler.

Nefise de tüm bu olanlara sessiz kalmadı ve tepkisini paylaşımlarıyla gösterdi.

Nefise de tüm bu olanlara sessiz kalmadı ve tepkisini paylaşımlarıyla gösterdi.
twitter.com
twitter.com
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Gerçekten gider mi dersiniz? 😅

Gerçekten gider mi dersiniz? 😅
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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