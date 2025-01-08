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Şakir Paşa Ailesi'nde Buluşan Vahide Perçin'in Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli İtirafı Duygulandırdı!

Şakir Paşa Ailesi'nde Buluşan Vahide Perçin'in Muhteşem Yüzyıl'da Meryem Uzerli İtirafı Duygulandırdı!

Muhteşem Yüzyıl
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.01.2025 - 08:14

Vahide Perçin ve Meryem Uzerli yıllar önce Muhteşem Yüzyıl'da ayrı zamanlarda Hürrem Sultan'ı canlandırmışlardı. Aradan geçen yılların ardından ikili Şakir Paşa Ailesi'nde bir araya geldi. İzleyiciyi heyecanlandıran bu hamlenin ardından Vahide Perçin'e iki Hürrem'in buluşmasıyla ilgili Muhabir Online ekibi tarafından soru soruldu. Soruyu tüm samimiyetiyle yanıtlayan Perçin, Meryem Uzerli'yle ilgili bir de itirafta bulundu.

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NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, çekimlerin yapıldığı köşkte çıkan yangın sonucu zorunlu olarak ekranlara ara vermişti.

NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, çekimlerin yapıldığı köşkte çıkan yangın sonucu zorunlu olarak ekranlara ara vermişti.

Dizide asıl kaos tam da başlamak üzereydi. Çünkü Şakir Paşa'nın sevgilisi Rozali birden köşke çıkagelmişti!

Dizide asıl kaos tam da başlamak üzereydi. Çünkü Şakir Paşa'nın sevgilisi Rozali birden köşke çıkagelmişti!

Neler yaşanacağını kestiremesek de olayların giderek kızışacağından eminiz. Ancak şimdi diziye bu tarafından değil, iki Hürrem'in buluşması açısından bakalım!

Neler yaşanacağını kestiremesek de olayların giderek kızışacağından eminiz. Ancak şimdi diziye bu tarafından değil, iki Hürrem'in buluşması açısından bakalım!

Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'a hayat veren iki oyuncu, yıllar sonra Şakir Paşa Ailesi'nde bir araya geldi.

Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'a hayat veren iki oyuncu, yıllar sonra Şakir Paşa Ailesi'nde bir araya geldi.

Muhabir Online ekibi de Vahide Perçin'e iki Hürrem'in buluşmasını sordu. Soruya samimi yanıtlar veren ünlü oyuncu, Meryem Uzerli ve Muhteşem Yüzyıl'la ilgili bir de itirafta bulundu.

Muhabir Online ekibi de Vahide Perçin'e iki Hürrem'in buluşmasını sordu. Soruya samimi yanıtlar veren ünlü oyuncu, Meryem Uzerli ve Muhteşem Yüzyıl'la ilgili bir de itirafta bulundu.
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Meryem Uzerli'yi çok görmek istediğini söyleyen Vahide Perçin, Muhteşem Yüzyıl'da biraz da diziden tükenmişlik sendromu sebebiyle ayrılan Meryem Uzerli için rol aldığını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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