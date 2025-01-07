Yangında Öldüğü Söylenmişti: Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılık Nedeniyle İlgili Şok İddia!
Yangında Öldüğü Söylenmişti: Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılık Nedeniyle İlgili Şok İddia!
Kızılcık Şerbeti'nde çıkan yangında kimlerin öldüğü hala belirsizliğini koruyor. Ancak Feyza Civelek'in bir röportajda söyledikleri ve ortaya atılan iddialara bakılınca, ölenlerden birinin Nilay olduğu düşünülmüştü. Bu iddia kuvvetlendikten sonra ortaya yepyeni bir söylenti çıktı. Feyza Civelek'in diziden ayrılık nedeniyle ilgili yepyeni bir iddia ortaya atıldı.
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Ekranların en çok izlenen ve en çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti olmaya devam ediyor.
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Dizide ortalık her bölüm yeniden karışıyor ama son bölümde yaşananlar akıl sınırlarımızı epey zorlamıştı.
Görkem'in çıkardığı yangın sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmiştik ama ölen 4 kişi kim bilmiyorduk.
Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek, verdiği röportajda Nilay'ı sürpriz bir sonun beklediğini söylemişti.
Fragmanda da kendisini yoğun bakımda görünce oyuncunun diziden ayrıldığına dair iddialar güçlendi.
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İddiaya göre Feyza Civelek'in diziden ayrılma nedeni yeni gelen oyuncularla anlaşamamasıymış.
Geçtiğimiz haftalarda Nilay'ın annesi olarak diziye dahil olan Neslihan Yeldan'ın açıklamaları gündem olmuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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