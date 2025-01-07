Müge Anlı'da Zincirleme Cinayetler: En Az 6 Kişinin Öldürüldüğü İddia Ediliyor!

Müge Anlı'da ortaya çıkan Nezaket Uyur cinayeti peşi sıra diğer cinayetleri de ortaya çıkardı. Geçtiğimiz hafta yayına katılan Nezaket Uyur'un cinayetinde adı geçen Nihat Önel'in yakınları kız kardeşlerinin de bu kişiler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Bu iddiaların ardından kayıp bir hala olduğu da iddia edilmişti. Müge Anlı, bahsedilen hala Zekiye'nin de kayıp olduğunu ve bu olayda 6 kişinin öldürülmüş olabileceğini söyledi.