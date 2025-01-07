Müge Anlı'da Zincirleme Cinayetler: En Az 6 Kişinin Öldürüldüğü İddia Ediliyor!
Müge Anlı'da Zincirleme Cinayetler: En Az 6 Kişinin Öldürüldüğü İddia Ediliyor!
Müge Anlı'da ortaya çıkan Nezaket Uyur cinayeti peşi sıra diğer cinayetleri de ortaya çıkardı. Geçtiğimiz hafta yayına katılan Nezaket Uyur'un cinayetinde adı geçen Nihat Önel'in yakınları kız kardeşlerinin de bu kişiler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Bu iddiaların ardından kayıp bir hala olduğu da iddia edilmişti. Müge Anlı, bahsedilen hala Zekiye'nin de kayıp olduğunu ve bu olayda 6 kişinin öldürülmüş olabileceğini söyledi.
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Müge Anlı'da şaşkınlıkla takip ettiğimiz Nezaket Uyur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Nezaket Uyur'u eski eşi Yusuf ve ölmeden önce kendisine tecavüz eden kayınbiraderleri öldürdüklerini itiraf etti.
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Ancak olay bu kadarla sınırlı kalmadı. Nezaket Uyur'un cinayeti ile ilgili adı geçen bir başka isim Nihat Önel'di.
Nihat'ın Nezaket'in eski eşi Yusuf'un köylüsü olduğu ortaya çıktı. Tam da Nezaket'in kaybolduğu 2004 - 2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşini ortadan kaldırdığı iddia edildi.
Yetmedi, dünkü yayında eş zamanlı olarak öldürülen 2 kadının yanı sıra Zekiye halanın da kayıplara karıştığı iddia edilmişti. Müge Anlı kaybı bugünkü yayında doğruladı.
Zekiye haladan da aynı şekilde haber alınamadığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Adil'in öldürdüğü isimlerden biri de halaları Zekiye Aydın'dı. Aydın'ın maddi durumu nedeniyle ortadan kaldırıldığı iddia edildi.
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Yurt dışına kaçtığını söylenen Zekiye Aydın'ın kocası ve evlatlığının da öldürüldüğü iddialar arasına yerleşti.
Nezaket cinayeti ile ilgili konuşan gizli tanık, bu olayında dışında başka cinayetlerin işlendiğini söyledi. Olayda 6 kişinin faili meçhul cinayete kurban gittiğini iddia etti. Müge Anlı, "20 yıldır yaptığım bu programda böylesini ilk kez görüyorum." diye konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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