Müge Anlı'da Çözülen Cinayet Başka Bir Cinayeti Ortaya Çıkardı: 2 Kadını Eş Zamanlı Öldürmüşler!

Müge Anlı'da izlediğimiz Nezaket Uyur kaybı cinayet soruşturmasına dönüştü. Nezaket'in eski eşi ve kayınbiraderleri gözaltına alındı. Cinayet itirafında 28 yaşındaki kadını öldürüp Şile'de yol kenarına attıklarını söylediler. Ancak onlara yardım eden bir isim daha vardı. O ismin de daha önce bir kadını öldürüp gömdüğü iddia edildi. Ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi.