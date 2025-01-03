Müge Anlı'da Çözülen Cinayet Başka Bir Cinayeti Ortaya Çıkardı: 2 Kadını Eş Zamanlı Öldürmüşler!
Müge Anlı'da Çözülen Cinayet Başka Bir Cinayeti Ortaya Çıkardı: 2 Kadını Eş Zamanlı Öldürmüşler!
Müge Anlı'da izlediğimiz Nezaket Uyur kaybı cinayet soruşturmasına dönüştü. Nezaket'in eski eşi ve kayınbiraderleri gözaltına alındı. Cinayet itirafında 28 yaşındaki kadını öldürüp Şile'de yol kenarına attıklarını söylediler. Ancak onlara yardım eden bir isim daha vardı. O ismin de daha önce bir kadını öldürüp gömdüğü iddia edildi. Ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı'da şaşkınlıkla takip ettiğimiz Nezaket Uyur'un cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Üstelik bunu eski eşi Yusuf ve ölmeden önce kendisine tecavüz eden kayınbiraderleri yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nezaket Uyur'un cinayeti ile ilgili adı geçen bir başka isim daha vardı. Ancak o kişi aileden değildi. Şu anda Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönem kardeşlere yardım ettiği iddia edildi.
Nihat'ın Nezaket'in eski eşi Yusuf'un köylüsü olduğu ortaya çıktı. Tam da Nezaket'in kaybolduğu 2004-2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşini ortadan kaldırdığı iddia ediliyor.
Acı bir tesadüf ancak öldürüldüğü düşünülen diğer kadının da ismi Nezaket. O dönem sevgilisiyle yaşadığı ilişki duyulunca küçük Nezaket 'namusunu temizlemek için' teyze çocuğu ile evlendiriliyor.
Teyze çocuğu Adil, Nezaket'i alıp götürdükten sonra bir daha haber alınamıyor. Aile 'namus' yüzünden öldürüldüğünden şüphe ediyor. Fakat Nezaket'i daha önce şüpheli Nihat'ın istediği de konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nezaket'in ailesi suç işlediği için Nihat'a kız vermeyince Adil'in sonradan Nezaket'le evlenmiş olması da oldukça dikkat çekici.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın