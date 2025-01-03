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Müge Anlı'da Çözülen Cinayet Başka Bir Cinayeti Ortaya Çıkardı: 2 Kadını Eş Zamanlı Öldürmüşler!

Müge Anlı'da Çözülen Cinayet Başka Bir Cinayeti Ortaya Çıkardı: 2 Kadını Eş Zamanlı Öldürmüşler!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
03.01.2025 - 14:27

Müge Anlı'da izlediğimiz Nezaket Uyur kaybı cinayet soruşturmasına dönüştü. Nezaket'in eski eşi ve kayınbiraderleri gözaltına alındı. Cinayet itirafında 28 yaşındaki kadını öldürüp Şile'de yol kenarına attıklarını söylediler. Ancak onlara yardım eden bir isim daha vardı. O ismin de daha önce bir kadını öldürüp gömdüğü iddia edildi. Ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi.

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Müge Anlı'da şaşkınlıkla takip ettiğimiz Nezaket Uyur'un cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Üstelik bunu eski eşi Yusuf ve ölmeden önce kendisine tecavüz eden kayınbiraderleri yapmıştı.

Müge Anlı'da şaşkınlıkla takip ettiğimiz Nezaket Uyur'un cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Üstelik bunu eski eşi Yusuf ve ölmeden önce kendisine tecavüz eden kayınbiraderleri yapmıştı.

Nezaket Uyur'un cinayeti ile ilgili adı geçen bir başka isim daha vardı. Ancak o kişi aileden değildi. Şu anda Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönem kardeşlere yardım ettiği iddia edildi.

Nezaket Uyur'un cinayeti ile ilgili adı geçen bir başka isim daha vardı. Ancak o kişi aileden değildi. Şu anda Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönem kardeşlere yardım ettiği iddia edildi.

Nihat'ın Nezaket'in eski eşi Yusuf'un köylüsü olduğu ortaya çıktı. Tam da Nezaket'in kaybolduğu 2004-2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşini ortadan kaldırdığı iddia ediliyor.

Nihat'ın Nezaket'in eski eşi Yusuf'un köylüsü olduğu ortaya çıktı. Tam da Nezaket'in kaybolduğu 2004-2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşini ortadan kaldırdığı iddia ediliyor.

Acı bir tesadüf ancak öldürüldüğü düşünülen diğer kadının da ismi Nezaket. O dönem sevgilisiyle yaşadığı ilişki duyulunca küçük Nezaket 'namusunu temizlemek için' teyze çocuğu ile evlendiriliyor.

Acı bir tesadüf ancak öldürüldüğü düşünülen diğer kadının da ismi Nezaket. O dönem sevgilisiyle yaşadığı ilişki duyulunca küçük Nezaket 'namusunu temizlemek için' teyze çocuğu ile evlendiriliyor.

Teyze çocuğu Adil, Nezaket'i alıp götürdükten sonra bir daha haber alınamıyor. Aile 'namus' yüzünden öldürüldüğünden şüphe ediyor. Fakat Nezaket'i daha önce şüpheli Nihat'ın istediği de konuşuluyor.

Teyze çocuğu Adil, Nezaket'i alıp götürdükten sonra bir daha haber alınamıyor. Aile 'namus' yüzünden öldürüldüğünden şüphe ediyor. Fakat Nezaket'i daha önce şüpheli Nihat'ın istediği de konuşuluyor.
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Nezaket'in ailesi suç işlediği için Nihat'a kız vermeyince Adil'in sonradan Nezaket'le evlenmiş olması da oldukça dikkat çekici.

Nezaket'in ailesi suç işlediği için Nihat'a kız vermeyince Adil'in sonradan Nezaket'le evlenmiş olması da oldukça dikkat çekici.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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